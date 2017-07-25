韓國91歲「慰安婦」去世北京新浪網 (2017-07-25 07:34)
？？？？韓國京畿道廣州市的一家「慰安婦」養老院說，第二次世界大戰期間遭日軍強征的一名受害「慰安婦」金某23日因病去世，享年91歲。
？？？？韓聯社報導，至此，在韓國政府登記備案的238名受害「慰安婦」中，健在者減少至37人。多數「慰安婦」倖存者已是八旬或九旬老人。
？？？？金某出生於韓國江原道平昌，17歲時被日軍強征為「慰安婦」，被帶到中國東北的吉林省。此後3年間，她7次試圖自殺未遂。
？？？？在美國國會眾議員邁克·本田2007年2月就「慰安婦」事宜舉行的一次聽證會上，金某提供證詞，勇敢陳述了自己在二戰期間被日軍強征為「慰安婦」的慘痛經歷。
？？？？得知金某辭世的消息后，多名韓國政府官員表態有意前往弔唁。韓國一名外交部官員透露，外交部長官康京和打算出席金某的葬禮。
？？？？據日本民間調查團體推算，二戰期間，日軍強迫各國婦女充當「慰安婦」的人數多達70萬。根據韓國史學家統計，日本在統治朝鮮半島期間，共強迫10萬至20萬朝鮮婦女充當「慰安婦」。
？？？？1992年7月，日本政府曾發表過一份報告，承認二戰時日本政府參與了慰安所的經營管理，「慰安婦」主要來自日本、朝鮮半島、中國大陸與台灣、菲律賓、印度尼西亞及荷蘭。不過，近年來日本右翼勢力抬頭，部分政客拒不承認「慰安婦」事實。「慰安婦」問題數十年來一直困擾韓日關係的發展。
？？？？這份協議在韓國備受爭議，不少人指責日方沒有真誠道歉，「治愈金」也不足以補償受害者的傷痛，設立「慰安婦」塑像的韓國民間團體堅決不撤走塑像。文在寅出任韓國總統后，表示不接受日韓「慰安婦」協議。
？？？？楊舒怡？新華社特稿
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