我國研製出新材料 高效去除土壤毒素北京新浪網 (2017-07-25 07:34)
？？？？新華社合肥7月24日電？記者從中科院合肥物質科學研究院獲悉，該院技術生物所吳正岩研究員課題組近期製備出一種復合納米材料，可高效抓取並去除土壤中的有毒污染物多環芳烴，在修復有機物污染土壤方面具有較好的應用前景。國際知名學術期刊《化學工程》日前發表了該成果。
？？？？多環芳烴是一種在環境中普遍存在的有毒有機污染物，具有致癌、致畸、致突變、難降解和生物累積性，嚴重威脅生態環境和人體健康。現有多環芳烴的治理主要集中在水體中，因分離困難，土壤中多環芳烴的去除至今仍缺乏有效手段，成為當今環境領域亟待突破的關鍵技術瓶頸。
？？？？吳正岩研究員課題組以陶粒為載體，近期利用氯化鐵和葡萄糖等製備出一種磁性花瓣狀碳-陶粒復合納米材料，可高效抓取土壤中典型多環芳烴——蒽甲醇，並通過自主研發的磁分離系統實現對蒽甲醇的分離回收。該技術成本低、效率高、環境友好，具有較好的應用前景。
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