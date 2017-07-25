今年8月31日是英國黛安娜王妃逝世20周年紀念日。英國獨立電視台製作了一部從威廉王子和哈里王子視角回憶母親的紀錄片，片名是《我們的母親黛安娜：她的生平與傳承》。這部紀錄片定於今天在英國和美國各大電視台上映，預告片和片花昨天曝光於眾。威廉王子與哈里王子在片中，透露了更多有關母親與他們最後一次通話的細節。

貪玩掛掉母親黛安娜王妃的最後一通電話，成了兩位王子一輩子的心病。兩人在這部最新紀錄片中首次透露，母親遭遇車禍去世當天曾給他們打來電話，但兄弟兩人只顧著玩，匆匆掛掉電話。誰能料到，這通電話之後，竟是永別。

威廉王子說，當時他和哈里正在和表兄弟玩耍，「我們當時急著說再見……如果我知道後來會發生的事，我不可能會對這通電話和其他事情那麼習以為常。但那通電話此後一直嵌在我的腦子裡，非常沉重」。

哈里王子也回憶說：「那是她從巴黎打來的電話。我確實不記得我當時說了什麼，但我記得這通電話多麼短，我恐怕會為此後悔終身。」

1997年8月31日，黛安娜王妃死於法國巴黎的一場車禍。那年，威廉王子15歲，哈里王子才12歲。兩位王子去年才首次公開談論母親意外離世帶給他們的傷痛。

按照執行製片人尼克·肯特的說法，這部最新紀錄片是「兩個兒子眼中的母親」，這一拍攝角度以前沒人拍過。

兩位王子還透漏了黛安娜王妃不為公眾所知的那一面。哈里王子說，母親是個愛笑愛鬧的人，是個「調皮搗蛋的家長」。「她其實就是個孩子。每當有人問我『你母親很有意思嗎，給我們舉個例子『，這時候我腦海中縈繞的只有她的笑聲。」

他們說，母親很了解皇室宮殿外的生活是怎樣的，並鼓勵他們頑皮。

威廉如今已為人父，在兩個孩子喬治王子和夏洛特公主面前，經常提起自己的母親，希望黛安娜也能在他們的腦海中有些許印跡。

記者：「你如何讓她的記憶活在孩子心中？」「我想，通過經常談論他們的祖母黛安娜，現在我們有了更多她的照片，我們會談論她的一些事。」