頻頻穿越第一島鏈 陸官媒高調展現轟6訓練中廣新聞網 (2017-07-25 07:10)
共軍最近密集進行轟6K轟炸機的遠海長航訓練，頻頻穿越第一島鏈，大陸中央電視台還播出一集專題報導，高調展示轟6K的遠海長航飛行訓練任務，也將對我空防形成一定程度的壓力。（繆宇綸報導）
共軍最近密集派出轟6K轟炸機，飛越巴士海峽和宮古水道，進入西太平洋，國防部證實共軍24號再度派出兩批四架次轟6，實施遠海長航訓練，大陸中央電視台也以10分鐘的時間，製作了一集關於轟6K執行遠海任務的專題報導。影片顯示出任務的轟6K在進入目標區前，改採超低空貼海飛行，然後投擲炸彈或發射巡航飛彈，南部戰區某航空團團長劉銳接受央視訪問時說『今天的遠海突防突記訓練，檢驗了部隊在複雜戰場環境下的遠程奔襲，和對海突擊等多項新戰法，對我們飛行員來說，平時訓練必須緊貼實戰，提高訓練的難度和強度，只有這樣，在關鍵時刻我們才能上得去，打得贏！』
報導說，轟炸機部隊巡邏東海防空識別區，以及南海戰鬥巡航，已經成為常態，去年一張飛越南海黃岩島上空的照片，說明了這樣的能力，劉銳說『這件事情已經過去快一年，但是回想起來，尤其是我看到這張照片以後，我還是會非常激動，不僅僅是因為我可以參加這樣一次任務，更關鍵的是我們在南海，在我們的領海，在我們的國土上，行使我們的神聖職責！』
轟6K可以攜帶射程1500公里的「長劍10」型巡航飛彈，只要穿過第一島鏈，就可以拿關島當目標，繞台飛行如果成為常態，也將嚴重考驗國軍「固安」作戰計畫的戰力保存行動，對我造成極大威脅。(圖為轟6K飛越黃岩島，資料照片)
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