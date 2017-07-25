孫政才遭中紀委立案審查中廣新聞網 (2017-07-25 06:10)
中共中央在這個月15號突然將重慶市委書記孫政才免職，改由陳敏爾出任市委書記，中共中紀委昨天(24號)傍晚接著宣布，「鑑於孫政才同志涉嫌嚴重違紀，中共中央決定，由中共中央紀律檢查委員會對其立案審查」，孫政才案是否還會持續擴大，仍然有待觀察。
中紀委在官網宣布這個消息時，只有簡單一句話，沒有對孫政才案的案情內容作進一步說明。由於孫政才被外界列入第六代接班人梯隊，原本即有可能在今年秋天登場的中共19大會議上，出任決策核心的中央政治局常委，如今卻突然遭到免職，處境和當年的薄熙來十分相似，紐約時報分析認為，這顯示大陸領導人習近平將以「殘酷無情」的方式，在19大中更換領導班子。
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