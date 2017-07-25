依舊熱烘烘 留意熱帶擾動發展中央社 (2017-07-25 05:55)
（中央社台北25日電）中央氣象局預報指出，今天全台依舊炎熱，各地高溫約在攝氏34至36度間，大台北高溫可能達37度。南海至菲律賓東方海面則有熱帶擾動發展，有可能會進一步發展成熱帶性低氣壓。
今天午後降雨主要以各地山區為主，尤其是中南部山區雨勢可能仍相對較明顯。另外，清晨至中午前，西半部沿海一帶因海陸風的局部環流，易有局部陣雨。
第8號颱風桑卡將持續朝越南前進，對台灣地區無影響，但要前往越南的民眾要注意航班資訊。
南海至菲律賓東方海面則有熱帶擾動發展，預計這一、兩天有可能進一步發展成熱帶性低氣壓，影響程度將視其發展與路徑而定，目前不確定性仍高。
環保署空氣品質預報資訊，全台各地及外島地區為良好至普通等級，指標污染物為臭氧及細懸浮微粒；詳查環保署網站http://goo.gl/hE5Oct。1060725
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