來源：觀察者網

原標題：日本養老院缺員工 80歲老年人要靠70歲老年人照顧

據CNN7月23日報導，隨著日本人口結構呈現老齡化，日本國內勞動力短缺問題也日益嚴重。部分日本養老院缺乏年輕護工來照料越來越多的老年人，只能由一些剛剛退休的老人進入養老院，負責照料一些年紀更大的老年人。

在一家小學改造而成的養老院中，田坂慶長（Tasaka Keichi）正和一群老婦人說說笑笑。

70歲的田坂可能會被誤認為是住在養老院的一位老人，不過他暫時還沒有重新退休的打算。這位曾經的豆腐匠正準備開啟他的第二份事業——當一名護工，在東京十字心（Cross Hearts）養老院照料老年人。

「日本的老年人得不到足夠的照料。我總是熱衷於照顧別人，因此我很感激能有機會在這裏照顧他們。」田坂告訴CNN。

「我也老了，因此我能理解這些更老的老人正在經歷什麼。我感覺自己只是和這群老人混在一塊玩，而不是照顧他們。」

迎接「超級老齡化」

隨著出生率的快速下降和老年人數量的不斷增長，日本被認為是一個「超級老齡化」國家。超過20%的人口是大於65歲的老年人，到2020年，全世界將有13個國家的老年人達到這樣的規模。

日益嚴重的勞動力短缺使得護理行業和工業領域正遭受嚴重的打擊。為了應對勞動力短缺的現狀，並且重振停滯不前的日本經濟，日本政府正鼓勵更多老年人和全職太太們重新進入勞動力市場。

從很多方面來說，田坂正是這種政策激勵下的先行者。在過去五年中，他每天接送養老院的居民往返於自己的家中，陪伴老人們的同時，還為他們準備一日三餐。

他就住在養老院附近的一幢公寓樓里，養老院大約有幾十個65歲以上的僱員，而他只是其中之一。他們和年輕的日本員工以及外籍員工一起工作。很多國家將社區服務與移民相挂鉤，因此在很多國家，外國人會分擔這部分護理工作。不過，由於日本沒有具體的相關政策，這部分工作不得不由老年市民來承擔。

由於床位緊缺，這所養老院目前有幾百位老人排隊等待入住。養老院職工的退休年齡被規定在70歲，願意繼續工作的職工也可以到80歲再退休。在日本，普遍的退休年齡在60歲到65歲之間，但是醫生最近提議把退休年齡提升到75歲。

儘管政府正在努力讓更多老年人儘可能多工作幾年，但據日本厚生勞動省2015年的調查報告顯示，80%的日本企業仍然將退休年齡定在60歲。

2013年，政府通過了一項法案，要求企業將退休年齡提升至65歲，但該法案要到2025年才會強制執行。

日本慶應大學的經濟學家清家篤認為，這就導致很多企業可以以較低的薪水返聘到達退休年齡的老職工。

他說：「應該對企業施加更大的壓力，讓他們延長職工的退休年齡，否則返聘時領取的低額薪水會讓老年職工失去繼續工作的動力。」

有發展空間的第二份事業

十字心養老院的執行董事安達聖子（Seiko Adachi）告訴CNN，很多老年職工之所以在這裏工作，是因為他們享受和年輕職工以及養老院的老人們互動的過程。

「變老意味著你要逐漸失去一些東西：你的兄弟姐妹，你的父母，或者你在社會中的角色……聘用老年職工的好處在於，他們能體會養老院這些老年人的感受。」

「對老年職工們自己來說，這也是一種很好的預防性護理。這樣的工作讓他們感覺自己依然有地方可去，讓他們有前進的動力。」

安達聖子說，聘用更多老年職工的關鍵在於要確保他們全心全意投入護理工作，讓他們把這份工作當成有發展空間的第二份事業，而不僅僅作為一項賺取外快的兼職。

對有些人來說，這裏依然有無限的可能。

「我準備再去考一張護理方面的證書，以後打算進入管理層。」田坂先生笑著說道，「我不覺得年齡是個問題。」