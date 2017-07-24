商品檢測研發國際化 中州與義大利品牌合作



(中央社訊息服務20170724 17:13:50)為因應社會需求與國際趨勢，中州科技大學投入許多資源所設立的「保健食品研發暨檢驗中心」，除了擁有TAF國際認證實驗室資格之外，對於各項食品檢驗設備與人力培育的投入更是不遺餘力，現今配合食安政策，亦取得衛福部食藥署TFDA認證實驗室資格。該中心多年來與許多企業共同合作從事食品安全驗證以及特色商品研發，成果卓著。



因此，花儷事業有限公司洪啟仁副總經理特別邀請旗下義大利REVIVRE米蘭芮黎爾品牌總經理兼研發總監Luigi Grassato博士，於7月21日共同至中州科大參觀該中心並簽署雙方合作意向書，希望未來能夠共同合作美容美髮以及保健食品研發及檢測，加入特有台灣元素。



花儷事業有限公司主要從事台灣沙龍通路銷售美髮用品與使用設備的進口品牌或國內工廠自己生產的品牌，其中包含義大利兩大品牌芮黎爾以及伊黛莉雅，其擁有高度國際市占率。透過保食中心鄭明清主任專業的英文介紹與解說，兩位貴賓對於中州擁有完整檢驗設備及研發能量，印象深刻且給予高度肯定，在雙方座談交流過程中，亦激盪出許多未來合作面向。



本次簽約儀式由中州科技大學陳彥佑副校長與花儷事業有限公司洪啟仁副總經理共同代表簽署，並且邀請義大利REVIVRE米蘭芮黎爾品牌總經理兼研發總監Luigi Grassato博士、麗的國際事業有限公司林秀蘭副理以及中州科大柴御清董事長、國際交流中心林欣怡主任以及營運中心李怡穎主任共同見證此依簽約儀式。未來雙方將共同合作投入商品檢測及新品研發工作，期許透過雙方專業合作將特色台灣元素融入商品檢測與開發，將特色商品推向國際，創造雙贏。



訊息來源：中州科技大學



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