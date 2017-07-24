屏東縣長期照護管理中心萬巒分站揭牌



(中央社訊息服務20170724 16:48:48)屏東縣長期照護管理中心萬巒分站今天成立，縣長潘孟安親臨現場揭牌，並說明屏東縣土地較為遼闊，長照中心長期位於屏東市，且人力較為不足。長照法通過後，縣府找到原社會處所建構的七個家庭社會福利中心，希望進駐後能就近服務鄉親並解決民眾問題。



縣長潘孟安表示，長照最重要的精神，是能夠進入鄉鎮、社區及各部落，而不單單是只到達都會或城市，長照中心目前已設置5個分站及11個服務據點，提供就近便利服務，今日再增設萬巒分站服務內埔鄉、萬巒鄉、潮州鎮及竹田鄉等四鄉鎮65歲以上失能長輩及身心障礙者。目前本區提供服務的有居家服務單位8家，日照中心2家（萬巒與竹田），內埔鄉及潮州鎮的日照中心也在積極籌設中。



屏東縣人口老化超出全台之平均值，高樹及車城鄉更邁入超高齡社會(20%)，萬巒鄉（18.16%）、潮州鎮(14.30%)、內埔鄉(16.74%)及竹田鄉(19.08%)亦屬高齡或接近高齡鄉鎮，面對此嚴峻的現象，潘縣長積極佈建社區照顧網路，希望提供一個全人照顧之安居大社區，讓健康、亞健康或失能、失智之鄉親均能在自己熟悉的環境安心生活。



長照中心指出，目前在本區已進入長照服務系統約1200位個案，日後如果有需要照顧者，民眾可以線上申請(http://www.pthg.gov.tw/care/Default.aspx)，也可以透過萬巒分站電話（08-7811700）或由村里長、衛生所、鄉公所或長照服務委辦單位轉介，本分站接獲申請後，即派員訪視評估需求者身體狀況及環境，再依評估結果核定服務時數，在媒合服務單位提供服務。



服務包括身體照顧、餐食、交通接送、日間照顧、居家復健、居家護理、家庭托顧服務等等，期待能協助需求者提升生活品質及減輕家屬照顧壓力。公所也撥用衛生所旁之土地供未來設置多功能活動大樓以照顧社區長輩，藉此期能建構更綿密之服務網絡，實踐在地老化，安居樂業。



訊息來源：屏東縣政府



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