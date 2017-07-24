林書豪鼓勵年輕人勇於追求夢想 分享會首度移師台中東海大學



(中央社訊息服務20170724 16:32:55)林書豪已連續7年返台，「LIN 7-2017林書豪分享會」於7月21日於台中東海大學中正堂舉行。他以「夢想」為主題談到在NBA打球時面對的挫折及批評，勉勵與會的年輕朋友，勇於追求自己的夢想，找到自己的定位，在耶穌基督的愛中，追求夢想才不會淪於空虛。主辦單位特別安排「拍手」歡迎儀式，全場一起拍桌板，現場熱絡，林書豪感到十分驚喜。 林書豪分享追求夢想的經歷，他說，從小時候就會幻想，愛打籃球，還跟父母說有一天他要當華人第一位NBA球員，要賺年薪一千萬美金，把錢分享給父母弟兄及上帝。但在追求夢想的過程中，他經歷親朋好友的懷疑及否定，以他的身材怎麼可能打NBA。當他從哈佛畢業，想加入NBA打球，父母支持他，卻遭籃球界人士的奚落。 遇上挫折 堅持夢想不放棄但依靠上帝就有力量，林書豪說，神呼召他進NBA打球就會帶領。神對每一個人都有特別呼召，只要行在神的旨意中，就會有意想不到的禮物。因此不用去羨慕別人。林書豪說，當「林來瘋」熱潮來時，成功其實只是一瞬間，甚至當年在尼克隊打到最高峰時，面對明星控球後衛ROSE的前一晚，他流冷汗、疲倦、累壞了，那種感覺其實跟對湖人隊拿下38分，是一樣的心情。直到他傷了半月軟骨，其實他是開心的，因為他總算可休息了，他不想成為別人期待的樣子。 林書豪引用聖經馬太福音六章33節經文，先尋求神的國，再尋求自己的夢想，把神擺在你的最優先順序，這比你的夢想更重要。當你明白你是神兒子，曉得神對你的愛時，人生目標就不一樣，夢想被就擴張了。 林書豪說，他曾有3年低潮，失去先發，許多人認為他不是好球員，甚至雖然健康，卻無上場機會，坐冷板凳到終場；而轉隊到籃網隊，上半季，因腳筋受傷，缺席40多場，球隊排名最後一名。即使是如此不順利，他一直把這段經文掛在房間:「你所做的，要交託耶和華，你所謀的，就必成立。」(箴言十六3)。因為神的計劃是完美的。他仍不放棄打球，跟隊友及教練密切合作，雖然不知旅程終點在那裡，但因知道神的愛在他心中，心中有平安。 「LIN7-2017林書豪分享會」由台中市教會發展策略聯盟協會、台中東海大學、GOOD TV主辦。大會發言人杜明達（台中策盟理事長）表示，林書豪首次來到台中，有50多間教會共同參與，大家都感到十分開心。他說，林書豪長期關心年輕人，分享內容務實，很能激勵年輕人的心。因此特別安排在台灣指標性的基督教大學-東海大學舉辦這場分享會。大會發言人張思敏（GOOD TV好消息電視台經理）表示，GOOD TV連續第七年和林書豪合辦分享會，今年更特別將林書豪歷年的分享內容蒐錄在GOOD TV官網及GOOD TV App中，從中可以看見林書豪一路追尋夢想成長過程，以及他無論處在生命哪個階段得勝的秘訣。 為鼓勵更多的年輕朋友，此次分享會採索票入場，共吸引四千多名觀眾參與，中午過後已有許多忠實粉絲結伴在中正堂外排隊，等候進場搶得最佳的位置，可以與林書豪近距離接觸。主辦單位也安排8位鐵粉身穿籃網7號球衣，扮林書豪分身與粉絲互動。現場透過GOOD TV好消息電視台APP、官網、FB粉絲專頁進行網路直播，與網友同享無時差林書豪的見證。



訊息來源：東海大學



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