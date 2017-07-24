學海飛颺獲私立科大最高補助 朝陽科大推動千人海外體驗成果卓著



(中央社訊息服務20170724 16:18:13)致力推動全球化的朝陽科技大學，近日榮獲教育部106年「學海飛颺」、「學海築夢」及「新南向學海築夢」計畫補助出國研修，總計核定補助金額加上學校配合款項高達3,815,435元，其中，學海飛颺計畫更獲得私立科大最高補助。



朝陽科大校長鄭道明指出，自104年度起該校推動「千人海外體驗計畫」成果豐碩，除了積極爭取教育部「學海飛颺」、「學海築夢」等計畫之外，亦提供菁英學生遊學、海外姐妹校交換學生、雙學位、雙聯學制、移地教學、國際發明競賽、補助研究生出席國際學術研討會、國際志工、海外實習、國際體驗學習、短期交流研修及研習營等赴海外交流、研習及進修之多元管道，讓朝陽學子都有出國的機會，全方位拓展國際視野，至105年度截止共選送1008位學生赴海外交流學習。



值得一提的是，今年在教育部新南向學海築夢計畫支持下，朝陽科大幼兒保育系學子赴馬來西亞吉隆坡臺灣學校、印尼八華學校及印尼慈濟學校之幼兒園進行為期兩個月的海外實習，除了學生往返機票費、實習期間生活費均獲得充足經費挹注之外，並銜接學生海外就業，目前印尼及新加坡多所國立幼兒園，均延攬朝陽幼保系畢業學子前往任職，近5年超過25名畢業生赴星國擔任華語幼教師，表現十分傑出。



朝陽科大國際長余文德表示，營造國際化學習環境，主動送學生出國體驗是最好的方式。今年暑假，菁英學生赴英國倫敦攝政大學(Regent’s University London)進行為期一個月的體驗交流；朝陽國際志工募集了500餘本英文書，遠赴印度Rampur幫忙學童建置圖書室；資訊學院及設計學院學生至日本公立函館未來大學進行ICT及設計交流；人文暨社會學院除了安排應用英語系學生至日本長野縣駒根市交流，體驗傳統文化之外，社會工作系也安排至德國柏林食物銀行及柏林文化銀行見習；設計學院則安排視覺傳達設計系學生至瑞士歌德館體驗美學；管理學院學子赴姐妹校交換學習涵蓋丹麥、比利時、大陸等地，並至越南、日本、韓國進行海外移地教學，有效提升學生國際競爭力與移動力，使朝陽科技大學成為接軌國際的頂尖校園。



訊息來源：朝陽科技大學



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