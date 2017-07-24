經部創業A+爐邊會 帶動新創公司與企業家們的甜meet交流



(中央社訊息服務20170724 16:15:00)面對當前的商業環境，除了憑藉自身核心專業能力外，更需要整合多方資源，才得以積極迎接各種嚴峻挑戰。鑑此，經濟部中小企業處所推動的「創業A+行動計畫」，特別針對新創公司與二代企業家，於本(7)月14日假Tutor ABC科技T館辦理「創業A+爐邊會」，期待藉由輕鬆活潑的交流活動，為彼此拓展人脈甚或是多元的合作機會。本次亦特別邀請第33屆創業楷模獎得主－車百匯(股)公司蔡明輝董事長及其夫人呂秀蜜總經理擔任分享嘉賓，透過自身創業故事勉勵創業青年勇於實踐夢想。現場獲得廣大迴響，到訪來賓皆對此次交流活動給予高度肯定，並期望再次相會。



本次活動邀集「創業A+行動計畫」實施三年以來，曾參與之新創公司代表，以及有意推動創新升級之二代企業家，藉由跨界交流為彼此激起相惜火花。蔡明輝董事長與呂秀蜜總經理於席間以資深創業前輩身份，向在場創業夥伴以及企業家們闡述成功訣竅以及創新的核心理念，更針對二次創業經驗分享心路歷程，希望藉此鼓勵青年朋友們勇敢逐夢此外，本次爐邊會的交流晚宴時間，透過破冰小遊戲安排來賓針對A+團隊的產品進行體驗、亦或由A+學長姐上台分享其服務內容，帶動現場氣氛並促發緊密互動，也讓來賓們留下深刻印象。



「創業A+行動計畫」以協助新創企業與中大型企業合作，社團法人中華民國全國中小企業總會承辦，以帶動產業發展新氣象為目標，自104年起推動至今，透過一系列活動，協助新創企業解決創業發展上，所面臨的資源短缺與商業經驗不足等問題。此外，更透過創業導師的帶領，串接中大型企業合作商機，以大小攜手的理念及核心價值，幫助新創企業發展茁壯。而系列活動中的「創業A+爐邊會」，則期望在正式引薦媒合的場合之外，為不同領域的企業建立跨域交流平台、拓展多元合作面向。歡迎有意願參與後續媒合對接之中大型企業一同加入，詳細計畫內容與訊息可逕上官網查詢：http://aplus.org.tw/，或洽02-23660812分機136-138。



訊息來源：社團法人中華民國全國中小企業總會



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