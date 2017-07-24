[環球網綜合報導]據美國《國會山報》7月23日引述英國《每日郵報》報導，在外界擔心美國總統對英國正式訪問可能會使英國女王伊麗莎白尷尬之際，特朗普今年將會前往英國進行一次「試訪」。

報導稱，這次試訪是出於擔心特朗普喧囂和顛覆傳統的行為可能使女王尷尬。這次試訪不會包括正式訪問時的傳統盛況和事項，但是會進行與英國首相特雷莎·梅的會談。

英國消息人士透露，只有這次試訪活動取得成功，英國才會邀請特朗普進行對英國的正式訪問。

英國《衛報》6月份刊登文章稱，在與特雷莎·梅的電話會談中，特朗普表達了對於英國國內對其訪英抗議的擔心，並表示如果他得不到英國公眾的支持，他是不會進行訪問的。然而，儘管《衛報》如此報導，英美政府堅稱訪問計劃仍然存在。

特朗普在6月份的倫敦市中心恐怖事件之後發「推特」對身為倫敦市長的薩迪克·汗橫加指責，批評他在襲擊造成7死48傷的情況下仍然告訴民眾「沒必要擔心」這一言論。薩迪克·汗在接受英國媒體採訪時表示：「特朗普的政策與我們所支持的相悖，我認為我們不應該準備紅毯迎接其到來。」（實習編譯：吳帆審稿：譚利婭）