台灣李昆興醫師解救索羅門群島水腦症新生兒童中央社 (2017-07-24 15:51)
台灣李昆興醫師解救索羅門群島水腦症新生兒童
(中央社訊息服務20170724 15:50:40)駐索羅門群島大使館與高雄醫學大學共同合作，安排該校駐屏東醫院神精外科醫師李昆興教授，於索國中央醫院(National Referral Hospital, NRH)駐點一個月，期間李醫師於本(7)月20日進行乙項手術，成功解救索國水腦症新生兒童，索國主流媒體「索羅門星報」及「島嶼太陽報」連續於23日、24日，在該報第2版大幅報導相關新聞及刊登相片，讚揚來自台灣李醫師成功解救索國病童善舉，對於提升我國正面形象甚有助益。
駐索羅添宏大使表示，高雄醫學大學與外交部合作，負責我駐索國衛生中心業務，迄今己10年，很高興該校今年起分梯次派送不同專業科別醫師駐索，提供索國民眾更優良醫療照顧。本次高醫神精外科醫師李昆興教授駐索期間，除對索國中央醫院實習醫師給予許多專業醫療指導，以及執行開刀手術外，也成功解救索國水腦症病童生命，更顯示台索醫療合作的重要性與價值。
訊息來源：外交部外館消息
本文含多媒體檔 (Multimedia files included)：http://www.cna.com.tw/postwrite/Detail/217645.aspx
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