中州餐廚系征戰南北傳捷報 幸福點心競賽與易牙美食節皆獲獎



(中央社訊息服務20170724 15:50:14)中州科技大學餐飲廚藝系參加全國性美食競賽捷報頻傳！由陳德勝老師指導的林俋佟、余委峻同學，參加「2017幸福點心創意競賽」，在一百多隊的參賽隊伍中，勇奪學生組總決賽季軍；另一由童富源老師領軍的團隊，南下高雄市參加「第20屆 2017高雄易牙美食節」，成績相當亮眼，分別是陳柏宇同學翻鍋達人賽金牌、吳鎮宇同學食雕爭霸賽金牌、王子維同學食雕爭霸賽銀牌及蔡秉軒同學冷盤前菜達人賽銅牌，計奪得二金一銀一銅。今天獲獎團隊回到學校分享喜悅，餐飲廚藝系鄒梅君主任除了慰勉師生的辛勞外，也為同學能連戰皆捷、屢創佳績而喝采。



由經濟部工業局主辦，邁入第五年的「幸福點心創意競賽」，於7月21日假台北市世貿一館「台灣美食展」舉辦頒獎典禮。今年競賽主題指定使用台灣在地鮮果為餡料，並於北、中、南、東等四區同步辦理初賽。近百組參賽作品經專業評選後選出職業、學生各10組進入決賽。



參加幸福點心創意競賽的餐廚系二年級林俋佟同學表示，為了保持學長姊歷年參與全國性烘焙競賽皆獲獎的佳績紀錄，她與一年級學弟余委峻絞盡腦汁研發改良伴手禮，光是要克服水果的高含水量，就不知試驗更改多少次配方，作品完成後還要經過兩個星期的考驗，這兩周的等待也是充滿折磨，只要發霉就會前功盡棄。



指導老師陳德勝表示，得獎關鍵在於如何能研發出僅以天然食材、不添加防腐劑，卻能延長保存期至少兩周的挑戰。學生所製作的作品，是台農養生糕餅點心「柑橘桂香鳳梨酥-桂香柑橘鳳梨醬」、「栗香擂茶金棗塔」及「薑黃巧克力佛羅倫汀」，學生辛苦的測試研發，最終通過考驗獲得評審青睞，勇奪總決賽季軍，獎金1萬元。



另外在7月20日至21日假高雄前鎮區易牙廟舉辦的第20屆2017高雄易牙美食節，參賽同學展現旺盛企圖心，賽前不眠不休，勤練苦刻。畢業於明台高中餐飲科、現為二年級的吳鎮宇同學表示，進入中州餐廚系就讀開始學習蔬果雕刻，為了增加練習的機會，常支援各項活動的佈展，此次是參加比賽以來獲得最佳的名次，但是仍要再努力，挑戰更具規模的賽事。同德家商餐飲科畢業、現為餐廚系一年級的翻鍋金牌得主陳柏宇同學說，選擇翻鍋達人賽是因高二就在快炒店工讀，每天都在翻鍋，面對比賽自能駕輕就熟，下次希望能挑戰不同領域， 增進廚藝的深度與廣度。



易牙美食競賽指導老師童富源表示，易牙美食節已成為中餐廚藝界盛事，此次比賽隊伍及項目繁多，競爭激烈，選手若想脫穎而出，需要紮實的基本功及不間斷的培訓。同學犧牲暑假玩樂時間，從早到晚在校練習，追求目標，全力以赴，這種精神正是現今年輕學子所缺少的。皇天終不負苦心人，獲獎是對於學生的支持與肯定，也是努力付出的回饋。



中州科技大學餐飲廚藝系鄒梅君主任表示，原本寧靜的暑期校園，因同學們的優異表現，讓校園再度充滿歡喜氣氛；幸福點心競賽和易牙美食節，中州科大餐廚系年年參與不間斷，均獲得優異的成績，尤其此次參賽選手均為一、二年級，認真接受指導老師的培訓，藉由同儕間的腦力激盪，互相扶持、鼓勵與競爭下，焠鍊其廚藝技能與團隊合作的精神，因此，只要每一位有旺盛企圖心的餐飲人，都可以在中州餐廚系找到發揮創意的舞台。



訊息來源：中州科技大學



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