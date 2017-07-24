職涯閃爍 專業再造



(中央社訊息服務20170724 15:49:10)對於已在職場上衝刺的人來說，回校園在職進修雖是心力與時間的付出，卻是新機會、新資源、新學習的「三新」起步。為鼓勵今年考上碩士在職專班的新生勇敢享受「三新人生」，中國文化大學碩士在職專班於7月23日在台北遠東飯店為10個系所的新生舉辦「閃碩職涯．鍛造專業─文大碩專新星榜」聯合迎新盛會，師長與重量級學長一字排開歡迎新生入校。創意又活力十足的活動設計，讓新鮮人忙著拍照打卡認識新同學，即時體驗熱力萬千的學習朝氣。



為瞬間點燃碩專新鮮人的認同感，「文大碩專新星榜」聯合迎新所有流程都精心規畫，透過手機科技設計各種破冰與問答活動，並請所長們帶領各所新生輪流上台，頒發象徵性的手拿板學生証，透過各種細節，對新生傳達竭誠的歡迎。



中國文化大學李天任校長在致歡迎詞時說，時代變遷飛速，終身學習已是自我實現的潮流所趨。文大碩士在職專班開辦20年，系所設計與課程型式不斷與時俱進，每年都迎進又送出一批批犧牲假期追求夢想的職場人。「一個人的努力是加法，一群人一起努力就是乘法！」李校長說，回校園念書，最痛快的就是體驗跟同儕一起破關成長的好滋味，讓求知形成習慣，替未來職涯帶來動能。



學習歷程資源、支援一路相伴



負責規畫文大碩士在職專班教學與課程實務的文大推廣教育部，是全台著名的終身學習數位校園，文大推廣部學術首席、國際企業管理碩專班楊台寧所長也代表推廣部師長，歡迎所有新生進入碩專大家庭，並表示，除了教學品質的持續精進外，文大碩專也提供了豐富的學習與輔導資源，碩專生可免費修習同屬文大推廣部辦理的進修學士班課程；而只要符合畢業學分數，再進修任何碩專課程也都免費。寫論文時，校方的學習市集更會開設各種論文寫作需要的學習資源，輔導碩專生。



優秀校友也來加油，多進修離夢想更近



職涯發展中，同學、校友是珍貴的人脈資源。「文人碩專新星榜」迎新盛會特別請來重量級學長給學弟妹打氣。在建設界以一手催生台北豪宅仁愛路帝寶聞名的展悅建設開發事業許東隆董事長，在民國68年進入文大夜間部（進修學士班前身）市政系就讀，目前兒子也是文大全球品牌與行銷碩專班的學生，兩代都以身為華岡人為榮。



許東隆以職場經歷鼓勵學弟妹，工作到了一定的階段，方法和態度會決定未來的成敗，進修，是讓自己在這兩項上不斷加值的唯一原因。他和文大企業實務管理數位碩專班（網碩）畢業的創空間設計集團執行長洪韡華都認為，進修的選擇和態度對了，就成功了一半，而以文化大學碩專班的培育經驗、教學團隊和學習資源，確實是在職人士追求職涯新契機的踏實選擇。



若有興趣一起加入文大碩專、精實進修，目前碩專學生班仍可受理報名，詳情可沿詢專屬網頁：http://credit.sce.pccu.edu.tw/premaster/Default.aspx 或專線電話（02）23318668轉7202~7207。



訊息來源：中國文化大學推廣教育部



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