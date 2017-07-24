中新網7月24日電 據外媒報導，阿富汗政府官員表示，首都喀布爾爆炸中的死亡人數已升至35人。

早前有報導稱24人在爆炸中死亡。另據阿富汗內政部早前消息，爆炸導致42人受傷。

報導稱，駕駛汽車的一名自殺式襲擊者7月24日早上在喀布爾一市區引爆炸彈。阿富汗內政部發言人表示，在早高峰時間，汽車炸彈擊中了一輛載有礦業部員工的汽車。

據報導，爆炸發生於24日早上的喀布爾第6警區，距阿富汗執政當局第二副首席執行官穆哈齊克(Mohammad Mohaqiq)官邸不遠。

據報導，爆炸發生於24日早上的喀布爾第6警區，距阿富汗執政當局第二副首席執行官穆哈齊克（Mohammad Mohaqiq）官邸不遠。

Tolo News電視台稱，爆炸發生於離阿富汗副總理穆哈齊克（Mohammad Mohaqiq）官邸不遠處。

據報導，塔利班宣稱對這起爆炸案負責。