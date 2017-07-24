阿富汗首都市區發生爆炸案 死亡人數上升至35人北京新浪網 (2017-07-24 15:49)
中新網7月24日電 據外媒報導，阿富汗政府官員表示，首都喀布爾爆炸中的死亡人數已升至35人。
早前有報導稱24人在爆炸中死亡。另據阿富汗內政部早前消息，爆炸導致42人受傷。
報導稱，駕駛汽車的一名自殺式襲擊者7月24日早上在喀布爾一市區引爆炸彈。阿富汗內政部發言人表示，在早高峰時間，汽車炸彈擊中了一輛載有礦業部員工的汽車。
據報導，爆炸發生於24日早上的喀布爾第6警區，距阿富汗執政當局第二副首席執行官穆哈齊克（Mohammad Mohaqiq）官邸不遠。
Tolo News電視台稱，爆炸發生於離阿富汗副總理穆哈齊克（Mohammad Mohaqiq）官邸不遠處。
據報導，塔利班宣稱對這起爆炸案負責。
關鍵字：
其他國際新聞更多國際新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
蔡康永
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
CHANEL 香奈兒 J12．chanel chance．chanel 水晶 耳環．CHANEL ULTRA．Chanel J12 h3102．chanel 珍珠光感 精華．CHANEL．chanel n5．CHANEL 30CM．CHANEL CHANCE 50ml．CHANEL DVD．chanel 50ml 香水．CHANEL 凝霜．Chanel 淡香精 100ml．chanel 精華 48g．CHANEL 香奈兒 H2125．CHANEL 葡萄．chanel 香水．CHANEL J12 41mm．CHANEL HOMME．Chanel No.5 香精．CHANEL Maxi．CHANEL MINI COCO．CHANEL 包包．CHANEL 唇膏．CHANEL J12 鑽石．CHANEL 唇霜．chanel 太陽眼鏡．CHANEL SPF15．chanel 噴霧
- Trussardi 楚沙迪 BLUE LAND 男性淡香水(50ml)-送品牌沐浴
- 【HELLO KITTY】時尚女神氣質腕錶-銀框白x黑(LK682LBWBS)
- MG珍寶-Cool涼感抗菌乳膠-蜂巢式獨立筒床-雙人5尺
- 辦公新潮流升降工作桌/電腦桌
- 【BURBERRY】經典大格紋羊毛絲綢披肩/圍巾(紅色)
- 【GOTO】亮彩活力三眼陶瓷腕錶-白x綠(GC1360L-22-291)
- Samsonite新秀麗 25吋Tru-Frame PC時尚硬殼鋁框行李箱(海洋
- ADB Janice賈妮絲元氣竹纖獨立筒床墊/雙人5尺
- 吉加吉 雅卡蒂亞 高彈性 釋壓厚床 HSV-7003 (雙人5尺)
- 【CITIZEN】星辰 GES 科技工藝先驅衛星對時旗艦腕錶(CC2006
英脫歐讓蘇格蘭「波動不安」 擬再公投定前程？【北京新浪網】
「福特」號服役 特朗普說大話【北京新浪網】
特朗普談特赦權 美媒:對自己行使將引政治風暴【北京新浪網】
印尼總統下令可射殺毒販 早前已斃3名台籍嫌犯【北京新浪網】
全球最大暗網黑市「阿爾法灣」覆滅【北京新浪網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
就算９成的人不看好，更不能讓剩下的１成失望
近年一連拿下電視、廣播金鐘獎最佳主持人，加上和藝人陳嘉樺（Ella）搭檔主持去年金馬...《詳全文》
推薦好書更多
當媽媽不必完美•不一樣的德式教養練習：德國觸動台灣人的育兒智慧，讓媽媽與孩子靈魂相約的慢養甘苦談！
我好愛我的孩子， 但我不是完美的媽媽！ 慌張、挫敗、崩潰、自我質疑到醒覺， 從德國親...《詳全文》