合歡山花之饗宴



(中央社訊息服務20170724 15:11:21)夏天的合歡山開滿了五彩繽紛的花朵，合歡山是知名的避暑勝地，來到這裡可以遠眺高山的美景、雲海、觀星外，最著名的是合歡山夏季開滿了滿山遍野的高山花朵，合歡山常見高山花有玉山金絲桃、玉山佛甲草、玉山沙蔘、高山薔薇、阿里山龍膽等不同顏色的花，把合歡山化妝為美麗的花園。 來到合歡山除了可以站上公路的最高點-武嶺外，另外也可以走入合歡百岳欣賞百岳的風姿，可以站在百岳上眺望遠方的黑色奇萊山、南湖大山等知名的高山，眼前開闊的美境有如自己成為巨人，站在台灣的最高點。 太魯閣天祥青年活動中心為了讓更多的好朋友親自體驗合歡山的美景，結合中國青年旅行社東部分公司安排8月4日及8月25日辦理二個梯次二天一夜合歡山花之饗宴活動，活動中帶領大家一起走入合歡山欣賞高山美景，另外也安排至合歡東峰、合歡主峰、石門山挑戰台灣百岳，每一座百岳皆各具特色，也是來到合歡山最重要的體驗行程。 美麗的合歡山也可以欣賞到美麗的星空，活動安排參加學員住宿觀雲山莊，體驗高山美麗的景觀、雲海及星空。歡迎各位好朋友一起在今年夏天體驗此生難得的機會，專案內容含一泊四食、保險、車資及解說費，內容相當豐富。歡迎所有的好朋友一起前來體驗，讓今年的夏天與合歡山來一段親密的約會，詳請請洽(03)8691111或上中心官網查詢http://www.cyctsyac.com.tw/。



訊息來源：社團法人中國青年救國團



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