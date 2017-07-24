貓空樂悠悠 親山導覽與布染DIY



(中央社訊息服務20170724 15:00:06)有「臺北的後花園」之稱的貓空，以品茗、賞景、親山旅遊吸引遊客來訪，暑假期間除了享用在地茶製品及特色餐飲外，歡迎8月6日以及8月13日一同來體驗「貓空樂悠悠—親山導覽與布染DIY」！



臺北市立大學、臺北大學、以及淡江大學跨校學生組成的「貓空有隻果子狸」團隊，申請教育部106年青年社區參與行動計畫獲得補助，並由社團法人中華民國全國青年創業總會輔導，從今年6月起進入社區執行計畫。他們與臺北市貓空國際觀光茶情商圈協會、樟湖文史工作室合作，運用學生的熱情與創意，為貓空注入青年活力。



活動當日上午將由貓空樟湖文史工作室負責人張振隆老師，帶領大家探索貓空樟樹步道文史故事，感受貓空運茶歷史、農務發展，徜徉在純淨森林中，享受芬多精的沐浴；下午日頭炎炎，則在室內體驗植物敲拓染或藍染、黃梔染親子DIY，將植物的葉脈、形狀完整拓印手帕，或用植物的汁液染出圖紋，將充滿貓空在地特色的創意作品帶回家。



想要一探大自然愜意的風光嗎？活動報名請上https://goo.gl/is2Fn3，或搜尋FB粉絲專頁「臺北市貓空國際觀光茶情商圈協會」，只要在當天出示活動前臉書分享紀錄，就可享優惠價100元！歡迎暑假期間親子共遊，快來貓空，享受生活！



訊息來源：社團法人中華民國全國青年創業總會



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