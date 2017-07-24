貓空樂悠悠 親山導覽與布染DIY中央社 (2017-07-24 15:00)
貓空樂悠悠 親山導覽與布染DIY
(中央社訊息服務20170724 15:00:06)有「臺北的後花園」之稱的貓空，以品茗、賞景、親山旅遊吸引遊客來訪，暑假期間除了享用在地茶製品及特色餐飲外，歡迎8月6日以及8月13日一同來體驗「貓空樂悠悠—親山導覽與布染DIY」！
臺北市立大學、臺北大學、以及淡江大學跨校學生組成的「貓空有隻果子狸」團隊，申請教育部106年青年社區參與行動計畫獲得補助，並由社團法人中華民國全國青年創業總會輔導，從今年6月起進入社區執行計畫。他們與臺北市貓空國際觀光茶情商圈協會、樟湖文史工作室合作，運用學生的熱情與創意，為貓空注入青年活力。
活動當日上午將由貓空樟湖文史工作室負責人張振隆老師，帶領大家探索貓空樟樹步道文史故事，感受貓空運茶歷史、農務發展，徜徉在純淨森林中，享受芬多精的沐浴；下午日頭炎炎，則在室內體驗植物敲拓染或藍染、黃梔染親子DIY，將植物的葉脈、形狀完整拓印手帕，或用植物的汁液染出圖紋，將充滿貓空在地特色的創意作品帶回家。
想要一探大自然愜意的風光嗎？活動報名請上https://goo.gl/is2Fn3，或搜尋FB粉絲專頁「臺北市貓空國際觀光茶情商圈協會」，只要在當天出示活動前臉書分享紀錄，就可享優惠價100元！歡迎暑假期間親子共遊，快來貓空，享受生活！
訊息來源：社團法人中華民國全國青年創業總會
本文含多媒體檔 (Multimedia files included)：http://www.cna.com.tw/postwrite/Detail/217633.aspx
關鍵字：
其他文教新聞更多文教新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
蔡康永
我是馬克
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
CHANEL 香奈兒 J12．chanel chance．chanel 水晶 耳環．CHANEL ULTRA．Chanel J12 h3102．chanel 珍珠光感 精華．CHANEL．chanel n5．CHANEL 30CM．CHANEL CHANCE 50ml．CHANEL DVD．chanel 50ml 香水．CHANEL 凝霜．Chanel 淡香精 100ml．chanel 精華 48g．CHANEL 香奈兒 H2125．CHANEL 葡萄．chanel 香水．CHANEL J12 41mm．CHANEL HOMME．Chanel No.5 香精．CHANEL Maxi．CHANEL MINI COCO．CHANEL 包包．CHANEL 唇膏．CHANEL J12 鑽石．CHANEL 唇霜．chanel 太陽眼鏡．CHANEL SPF15．chanel 噴霧
爭取婚姻平權 女同伴侶訴遭遇【台灣立報】
留學不是為了和本國同學湊在一起用中文聊天【北京新浪網】
樹科大不紙如此 瓦楞紙展 出神入化【中央社】
印象‧經典─莫內特展 歷史博物館展出【教育廣播電台】
發燒雜誌更多
媽咪寶貝
免驚，孕媽咪做運動超Easy！
孕婦在懷孕階段易出現腰痠背痛、水腫，加上飲食稍不留意即可能發胖，想改善這些狀況可以進行...《詳全文》