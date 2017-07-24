救國團公益社會圓夢計畫─探尋塔塔加生態公益講座



(中央社訊息服務20170724 14:59:16)阿里山青年活動中心106年持續辦理「探尋塔塔加」一系列的生態公益講座，7月22日，邀請到玉山國家公園保育志工林芷璿老師主講「玉山花草」。



台灣高山極多，而這些高山台灣的脊骨，千百年下來孕育了豐富的物種生態，為了要維護生態平衡，為了讓這「永遠的山」能一直陪伴我們，水土保持、物種保育和環境維護是大家必需共同努力的。



塔塔加境內最多的樹種為松樹，分別是台灣二葉松及華山松(五葉松)。但其中馳名中外的卻是「檜木」。檜木林為台灣最古老生態系，與銀杏、水杉等等同為世界頂級的古老珍寶。紅檜為台灣主要的造林樹種，生長於山區海拔1700公尺至3000公尺間，其木材色淡而紅，質地細而結實，內含許多油脂，有著淡香而無刺激性氣味，耐朽力高故不易腐朽。在台灣有著名的阿里山神木、拉拉山巨木群、觀霧檜山神木群、雪山神木及以及夫妻樹等均以檜木為主體。 玉山四季皆有很多可愛的小花小草，春夏時節，方可見玉山杜鵑、台灣馬桑、玉山小米草、高山藤繡球花及鳳仙花等。秋季來臨時更可見大片的楓紅，而這片浪漫的秋紅實為「紅榨槭」，這美麗的景緻需要日夜溫差大的高山氣候才可成形。



救國團對公益服務一向不遺餘力，阿里山青年活動中心更是希望透過這整年度的生態公益講座活動來影響旅友，讓大家愛惜土地和愛惜與我們同樣生存在其中的物種。探尋塔塔加生態公益講座除保育宣導外，另有布農人文、玉山動植物生態及無痕山林環保宣導等多樣主題講座，阿里山青年活動中心總幹事黃應源表示：救國團公益生態講座的參加對象不侷限於中心住宿旅友，只要對自然環境保育有興趣的朋友，歡迎前來共襄盛舉。



訊息來源：社團法人中國青年救國團



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