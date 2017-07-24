106年南投縣「凡走過必留下痕跡」－少年珍惜生命、遠離七害三對三籃球鬥牛賽



(中央社訊息服務20170724 14:58:03)由南投縣警察局少年隊發起結合南投縣政府、南投縣衛生局、國立南投高中、教育部南投縣聯絡處暨學生校外生活輔導會、南投地方法院檢察署、衛生福利部南投醫院及南投縣救國團等多個單位出錢出力共同在22日於南投高中辦理106年『凡走過必留下痕跡』－少年珍惜生命、遠離七害三對三籃球鬥牛賽提供優勝隊伍獎金及獎盃，廣邀各級學校學生及民眾組隊來鬥牛，本年度共吸引180隊以上報名參加800人以上參與盛會。



警察局邱寬愉局長、馬文君立法委員、賴燕雪議員、宋懷琳市長、社會勞動處賴瓊美副處長、衛生局保健科鄭綉錦科長、學生校外會石銘湦督導、許淑華立法委員服務處黃書杭主任、蔡宗智議員黃皓生助理、草屯分局婁自強分局長、中興分局吳文龍副分局長、南投縣救國團白建榮指導委員、南投縣救國團李湘梅總幹事皆到場參加開幕典禮關心各位選手。



局長邱寬愉主持開幕儀式時表示3對3籃球鬥牛爭霸賽這項是青少年朋友的最愛，報名經常『秒殺』，利用暑假期間舉辦3對3籃球鬥牛爭霸賽，主要希望讓大家能夠在暑假的時候，不要拼命盯著電腦或滑著手機，而是在球場上揮灑屬於青春的汗水，尬出精彩的暑假，更希望各級學校青年學子暨社會大眾走出戶外，共同參與正當休閒運動，結交相同喜愛球類運動的朋友參加比賽，拿得獎金學會團隊合作的精神及向心力，並相約親朋好友全員出動一同為參賽的選手加油打氣。



局長邀集各位來賓與選手一同將印有『珍惜生命、遠離七害』的大龍球拋向天空，象徵各界願意一同響應反霸凌、反幫派、反毒品、反暴力、反援交、反飆車、反菸害等七害之決心。



主辦單位南投縣警察局邱寬愉局長提到暑假期間往往是青少年犯罪的高峰期，特別在7、8月期間青少年犯罪案件約多出平日一倍，利用暑假期間邀集各單位募集經費舉辦3對3籃球鬥牛爭霸賽，鼓勵青少年朋友多練球運動健身，培養規律運動習慣，提升自我價值，給予自我更多的肯定，希望對青少年身心成長有所助益，並達到預防青少年犯罪效果。



比賽持續進行至下午兩時分出勝負，大專社會男子第一名為供美香烘焙坊、大專社會男子第二名為連興水果行隊、大專社會男子第三名為籃以招架隊；高中職學生男子組第一名為射爆你的奶隊、高中職學生男子組第二名為光泉鮮乳隊、高中職學生男子組第三名為三八阿花吹喇叭如何隊；國中學生男子組第一名為哈利波特A隊、國中學生男子組第二名為小飛人亮奇隊、國中學生男子組第三名為平均身高150隊；大專社會女子第一名為胖胖165隊、大專社會女子第二名為無言以隊隊、高中職學生女子組第一名為球給芸芸隊、高中職學生女子組第二名為文樺姿佳隊、國中學生女子組第一名為哇阿災隊、國中學生女子組第二名為仁愛國中隊。



除了進行籃球鬥牛爭霸賽外，還結合地方行政機關與團體舉辦宣導園遊會，設攤進行各項宣導活動，提供法律相關知識與節能減碳宣導訊息。讓參與民眾既能活動筋骨促進健康，又有知性與感性的饗宴。



訊息來源：社團法人中國青年救國團



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