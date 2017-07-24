救國團「歡慶65、讚憶65」經典中橫健行復刻隊今抵達洛韶



(中央社訊息服務20170724 14:56:13)救國團為了六十五週年團慶，同時重溫過去營隊美好記憶，特別於22日開始辦理「中橫健行隊」，總計七十一位老隊友報名參加，其中年齡最長著為九十歲的丁德成，大家一起回味青春時的中橫歡樂時光。為期三天活動從台中出發，23日抵達洛韶山莊，並進行晚會重溫救國團情誼。 救國團主任葛永光表示，今年是救國團六十五週年團慶，也是伴隨許多人成長的記憶，於是堆出多項系列活動，其中也包括這次的中橫健行隊。因為在三 四十年前，中橫健行隊是當時極為熱門的營隊活動，最高紀錄經創下一百多梯次的創舉，而且每一梯次都爆滿，可見當時中橫健走是極為搶手。 因此，今年度在規劃六十五週年團慶時，希望陪伴無數青年朋友度過青澀年華的「中橫健行隊」，能再次聚集，回應曾經參與過的好友、服務員及有興趣之人員，讓大家再度聚合來唱我們的歌、跳我們的舞共度家庭聚會「救國團」65周年團慶活動。 同時為了配合現代忙碌的社經脈動，以及中橫公路碧綠之美，所以特別將昔日中橫健行隊經典路線，濃縮成三天二夜的行程，七十一位參與學員，很多都是在年少輕狂時參加中橫健走，當時只是青澀學生，在山谷健走的行程中，有著許多青春美好記憶，現在重新唱著晚會歌曲，走著一樣山路，過往年輕記憶溫暖湧上。 在活動當中，大家一邊走在壯麗山谷美景之中，暢談過去點滴往事，同時沿路大夥歡場過去多首經典名曲，包括金山古道 萍聚 山裡來的孩子 以及中橫情歌等，都是過去中橫健走活動中，每個人都熟悉的歌曲，伴隨著歌聲與答數聲，年輕時的中橫美好記憶，一一浮現腦海。 值得一提的是這次經典中橫健行復刻隊中，出現高齡九十歲的老隊友，丁德成在四十五年前曾經參與救國團中橫健走營隊，想不到數十年之後，還有機會感受過往的熱情與活力，再走一次令人熱情澎湃的中橫，實在非常感動，同時老當益壯的走完全程。 葛永光主任非常重視中橫健走復刻隊的意義，他全程參與三天活動，同時在洛韶晚會中，與參與營隊的老隊友們，一起訴說救國團過去足跡，相信救國團的精神，已深植在許多人心中，更期許帶著這份使命，展望未來更寬廣道路。



訊息來源：社團法人中國青年救國團



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