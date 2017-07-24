透過專業認證強化「學院整合功能」座談會暨ACCSB授證儀式圓滿落幕



(中央社訊息服務20170724 14:55:35)中華民國管理科學學會「透過專業認證強化『學院整合功能』座談會暨『華文商管學院認證』授證儀式」於今(2017)年7月19日圓滿落幕，除了公開表揚已通過「華文商管學院認證」(Accreditation of Chinese Collegiate School of Business, ACCSB)證書展延2年的實踐大學管理學院、實踐大學商學與資訊學院、崑山科技大學商業管理學院、與展延1年的聖約翰科技大學商管學院外，也授證予今年首次通過ACCSB期限2年認證的長榮大學管理學院、國立屏東大學管理學院、以及明志科技大學經營管理系。



授證儀式當天邀請到ACCSB認證指導委員會許士軍主任委員，針對「為什麼商管學院要整合？」之議題進行專題演講。許士軍教授是台灣大學管理教育的開創者，藉由自身推動元智大學管理學院整合之經驗，分析商管學院適合將資源整合至學院單位的原因、及推動整合之作法。此外，ACCSB亦邀請受認證單位分享如何透過認證強化各項「學院整合功能」，其中如院共同必修科目、跨系學分學程、研究社群之整合，以及非正式課程之推動，都可看到通過認證的學院在資源整合上已有初步成果，推動後院內師資、課程和研究等資源確實也得到更為妥善的運用。



今年獲得證書展延及首次通過認證的七所學院之院長，皆在領證後上台分享推動ACCSB認證的甘苦談。雖然在變革的過程中必然經歷許多掙扎與反彈，為了配合重新聚焦後的人才培育目標、職場角色與課程設計，老師們原本開授的課程都勢必作出一定程度的調整，亦須配合認證之要求培育第二專長、或追求研究與產學上的不斷精進，著實不易；其中院長們更須在委員與老師們中間協調，一面鞭策、一邊安撫，責任與角色更為艱鉅。但如今通過認證的各校，皆能認同推動認證後對院系帶來的正面改變與成長，並明確感受到教學品質的改善，也期待這些得來不易的改變能立即反應在招生成效上。



「所有的改變都需要時間見證！」ACCSB周逸衡執行長表示，等各系依照重新定位的目標調整課程、加入非正式課程的訓練，再讓老師配合教育目標增加所需的能力，培育出的學生一定會與他校有所不同，且委員們在與學生晤談時也發現，受到新政策影響的新生已能感受到認證前後之差異。最後，周執行長期盼所有通過ACCSB認證與展延的院系皆能持續落實認證的各項要求，並且可以很自豪地透過各種途徑告訴學生、家長、企業與社會：我們是少數通過ACCSB認證的院系所；另一方面，ACCSB也會持續加強在高中老師、社會大眾與大型企業端的推廣，讓所有通過「目前管理教育界公認最嚴格認證」的學校都能被看見。



訊息來源：社團法人中華民國管理科學學會



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