2017超馬丙級裁判培訓 讓你的運動熱忱更具專業性



(中央社訊息服務20170724 14:34:37)2017超級馬拉松丙級裁判研習課程，一連兩日，在東吳大學城區部開講。本屆共計71位對裁判有興趣的學員報名參與培訓。



丙級裁判課程是新手入門的基本課程，由超馬跑者協會彭佾副理事長說明超級馬拉松運動的歷史與精神、目前國際超馬運動組織推展。與志工講習不同的是，裁判課程將超馬運動的賽制分類與紀錄詳細說明，彭副理事長更是利用不同賽事的影片，讓學員們們嘗試計時與判定違規等進行演練。長期協助超馬運動的王紹宇、陳盈樺兩位裁判也到場分享自身的執勤經驗與心路歷程，希望每一位懷抱著熱情的實習裁判們在經歷各種考驗後，仍能記得最初受訓時的初衷！



專業課程部分，首日邀請到北市大運科系曾玉華主任，介紹運動禁藥管制的重要性與相關規定。曾老師平常除了擔任人體試驗委員會的查核員、也協助國內外運動賽事藥檢事務（包含亞奧運、全大運等），並至各運動單項協會針對選手、教練、裁判等進行授課，經驗非常豐富。第二日則特別商請北醫急診科高偉峰主任抽空前來，說明跑步常見病況，並講解超馬最可能遇見的高山急症防治等相關知識，讓裁判在賽事現場更具機動性，以備不時之需。高醫師平日除了急診室工作，也身兼國內大型活動緊急救護組織的領袖人物，國際知名的東吳超馬現場醫護團隊便是由高醫師領軍。



為了維持裁判執勤的專業性，參與課程者仍須通過一場正式的賽事實習，才能領取正式裁判證，今年11月展開的新賽季將可以見到這群生力軍在賽事現場實習值勤喔！



訊息來源：中華民國超級馬拉松跑者協會



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