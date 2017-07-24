臺灣印尼高等教育座談會今在海大舉行 海大與印尼高等院校中文系協會及五所大學簽約合作



(中央社訊息服務20170724 14:33:27)教育新南向，國立臺灣海洋大學今天在行政大樓二樓第二演講廳舉辦「臺灣印尼高等教育座談會」，同時與印尼五所大學院校、印尼高等院校中文系協會簽署合作備忘錄，強化臺灣與印尼各項專業領域交流及華語教學合作。 臺灣海洋大學校長張清風表示，華語文是世界上重要的語文之一，為因應全球化教育發展趨勢及華語市場的需求，海洋大學三年前設立「華語中心」，提供優質的華語文學習環境，針對外籍及社會人士開設各種華語學習課程，向國際推廣華語文，同時也順應教育部的學術國際化及新南向政策，希望透過海大優質的校園環境、師資與設備，吸引外國學生或外籍人士學習華語文，藉此促進國際交流，提升我國對外華語文市場之競爭力。過去兩年曾開設「越南地區華語教師儲訓專班」，今起至29日舉辦「印尼地區華語教師暑期研習專班」，希望促進臺灣與印尼大學教師在華語文教學方面的交流。 「臺灣印尼高等教育座談會暨印尼地區華語教師暑期研習專班開幕式」由臺灣海洋大學校長張清風與Universitas Sebelas Maret、Universitas Negeri Surabaya(印尼泗水國立大學)、Universitas Machung(瑪中大學) 、Universitas Universal(世界大學)及Asia International Friendship College(亞洲國際友好學院)五所印尼知名大學代表簽署合作備忘錄，未來將積極推動交換學生或實習生、培訓強化師資、教師與行政人員交流、研究及出版著作合作、參與研討會及學術活動、學術及其他資訊交流、特殊短期學術課程、提供學術課程及招收國際學生等。 除了簽署合作備忘錄之外，並安排由印尼大學人文學院武妍麗學院經理介紹「印尼華語文教學實務現況」、印尼巴淡世界大學教育學院唐根基院長主講「印尼華語文教學發展趨勢」，最後針對「強化臺灣印尼華語教學合作策略」進行討論會議。 臺海大華語中心主任胡雲鳳表示，這一次座談會及華語教師研習活動，是印尼高等院校中文系協會首度到臺灣來與國內大學合作華語教學，希望未來透過實質的交流合作，讓臺灣與印尼有更緊密的關係。 印尼高等院校中文系協會主席蕾美慧指出，印尼高等院校中文系協會在2015年由當地14所大學漢語及中文系共同成立的協會，主要是建構一個平台，推動印尼各大學間漢語教學及華語文教育的交流合作，目前全印尼26所設有漢語或中文系的大學都已經加入這個協會，未來會更積極推動印尼與臺灣或其他國家的合作。



訊息來源：國立台灣海洋大學



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