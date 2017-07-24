2017新北市全國書法大賽 日本博士生、金門好手加入競逐之列



(中央社訊息服務20170724 14:14:21)由新北市文化局主辦的「2017新北市全國書法比賽」今天在市府6樓大禮堂進行初審作業，本屆比賽共收到1200件，競逐比賽以來最高總獎金38萬元，除了有來自全國各方書法愛好者及監獄受刑人的踴躍投件外，今年還首度出現日本博士生、金門書法好手參與角逐，競爭相當激烈。 文化局長林寬裕表示，書法從下筆、運筆、力度到畫面的構成皆有其學問，不同字體的呈現更可以體現不同作者的人文精神，新北市自升格之後就一直積極推動書法及手寫文化，讓大家可以重新感受到漢字的美麗。書法比賽今年已為第五屆，參賽組別多元，包含國小的中低年級、身心療癒組等，每年總會收到來自全省各地參賽作品。此外，近年也鼓勵受刑人透過寫書法來淨化心靈，今年共收到82件來自臺中、臺南及澎湖等監獄寄來的書法作品，參與踴躍，顯見書法藝術廣受大家的喜愛。 本屆書法比賽計分6組，徵件期間自5月16日至7月10日止，經主辦單位統計，國小中低年級收到209件、國小高年級組196件、青春組268件、社會組334件、樂齡組155件，身心療癒組38件，總計1,200件參賽作品，預計每組選出至少20名入圍名單，8月20日將在新北市政府6樓大禮堂進行現場決賽，並於9月17日頒獎和展覽。



訊息來源：新北市政府文化局



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