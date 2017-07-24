「2017盛夏．青春．卡麥拉」紀錄片名導親授影像功夫 夢幻登場



(中央社訊息服務20170724 13:56:26)由文化部及其所屬國立新竹生活美學館指導，社團法人新北市愛鄉協會主辦之「觀點紀錄培力實驗計畫-2017盛夏•青春•卡麥拉」影像創作營，於106年7月31日(星期一)至8月4日(星期五)假新北市立林口高級中學(新北市林口區東勢里1鄰仁愛路二段173號)及新北市林口區辦理，讓參與的夥伴在5天4夜的豐富課程中，領略影像紀錄之美。名額有限，額滿為止，有興趣的朋友，趕快來報名喔！ 報名網址https://goo.gl/uPz9Uf ，活動聯絡請洽社團法人新北市愛鄉協會(林口社區大學) 王奕超先生 電話：02-26008655。



師資部份，邀請獲金穗獎最佳紀錄片及台北電影節最佳剪輯的洪淳修導演、逢甲大學通識教育中心的李建成老師、獲金馬獎最佳紀錄片的曾文珍導演、台北電影節百萬首獎李惠仁導演、國家地理頻道周文欽導演等，構成最堅強、最夢幻的組合。



課程內容，包含「概念解讀」、「實務教學」、「分組創作」、「成果分享」等，不管會不會攝影，有沒有剪輯經驗，絕對讓您在短時間內上手，創作出自己風格和觀點的紀錄片。



在這個夏季，就讓「盛夏．青春．卡麥拉」影像創作營，帶給大家滿滿的感動吧！更多的藝文活動詳情，請上國立新竹生活美學館網站http://www.nhclac.gov.tw或本館粉絲專頁https://www.facebook.com/mynhclac/ 查詢。(廣告)



訊息來源：文化部



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