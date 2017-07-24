跨族裔飲食文化成果發表─探尋魅力金三角美食饗宴



(中央社訊息服務20170724 13:55:31)桃園市「魅力金三角」具獨特人文歷史風華，已成為特色觀光亮點。桃園市政府與經濟部中小企業處更積極輔導在地業者，形成特色產業聚落，創造附加價值。透過三年期的「跨族裔飲食文化產業整合行銷計畫」，共有62家業者參與輔導課程及專家訪視，不僅促進新商機、創新創業及帶動地方產業，營業額共增加新臺幣8千萬元。同時整合行銷建立品牌意象、部落客口碑行銷及知名美食節目報導等，讓桃園市「魅力金三角」的特殊美食料理及人文背景成為「桃園特有、全台唯一」！今(24)日舉辦成果發表，以魅力金三角微電影首映開場，邀請美食達人胡天蘭共襄盛舉，並以創新創意料理評選頒獎作為壓軸，現場亦有跨族裔美食料理及亮點成果展示，充分展現魅力金三角跨族裔飲食文化特色豐碩輔導成果。



經濟發展局朱松偉局長表示，「中壢－平鎮－八德」這三角地帶，由客家、閩南、外省眷村、雲南滇緬等多族裔融合之下，形塑出多元色彩的跨族裔飲食文化「桃園魅力金三角」，桃園市政府輔導團隊提供在地飲食業者整合輔導協助，從友好餐桌培育技能、名廚指導、料理研發創新、專家訪視輔導以及標竿案例觀摩等多達545場次，同時促進校際合作150人次等具體成果。



今(24)日首映的「微電影」即呈現五大亮點成果，包含：1.串起產地到餐桌的供應鏈，提供新鮮食材至餐飲業者，使魅力金三角成為在地產業與環境共生發展的區域。2.業者媒合新商機21家，透過多次媒合座談及講堂促使各族裔產業間的交流，如向記食品及清合醬菜館共同推出的「閃醬」最受到大眾喜愛。3.輔導在地文創9家創業，其中愛地球木工坊以在地方文化故事研發「槍砲筆」、「子彈筆」最為特色，並媒合計畫中業者提供通路販售，成果豐碩。4.創新創意料理研發及伴手禮研發共80式，展現地區開創能量，如「雲南手抓飯」之特殊風味、雲南與客家結合的「椒麻古早雞」、印尼泰式「泰式黃薑雞」、中東風味「巴基斯坦奶油雞」及創新雲滇口味「雲南臘肉可頌」等，成功擄獲老饕味蕾。5.美食節目及部落客口碑推薦不斷，從旅行應援團節目、美食達人胡天蘭、LamiGirls及旅遊達人肉魯十餘位部落客等報導，整體行銷觸及人數達440萬人次以上。



在「跨族裔飲食文化產業整合行銷計畫」的輔導成果中，也能見到多族裔融合且各自獨一無二的特色，同在飲食產業中共生共榮。例如：雲南滇緬代表的「異域大餐館」從輔導第一年逐一參與各項活動，經名廚指導、開放廚房及料理創新後開發的「雲南手抓飯」、「雲南珍鮮雙風味」於104年料理評選中獲得佳績，整體提升經營能量，累積營業額成長新臺幣70萬元。而在客家料理中創新著名的「新百王餐廳」，積極參與案例觀摩、業者媒合會及媒合交流等活動，累積提升發展潛力，連續三年榮獲桃園金牌好店殊榮。另以文創創新獨樹一格的「愛地球木工坊」，輔導團隊從一開始提供創業方針與品牌顧問引導，並藉由大稻埕文創參訪後，融入在地文史背景來創新商品，累積營業額成長近新臺幣60萬元，近年常受邀參加各大文創展覽，已成為頗具知名度之人氣品牌。



計畫輔導所累積的能量，完全呈現在今年的創意料理研發及料理評選中，參賽業者包含了雲南滇緬泰料理、南北眷村小吃、台客菜、馬祖料理、異國穆斯林餐等多元料理，經名廚顧問的指導，以「創意創新」和「與跨族裔主題」作為研發方向，競爭激烈！今年度料理類的第一名是夜拉合爾巴比Q廚房「巴基斯坦奶油雞」、點心類的第一名為向記雲緬小館「雲南百年甜酒釀」及醬料類第一名向記食品「湖南老醬－眷村味醬燒豆腐」，由鄭市長親自頒發獎狀，每道特色料理都有其背後的故事意涵，值得您細細品嚐。



魅力金三角儼然已成了異域異族、跨族裔飲食文化融合的大廚房！這個夏季邀請民眾到懸掛有象徵不同族裔特色「魅力金三角識別燈飾」的店家，一起探尋美食文化饗宴！更多的部落客推薦、體驗遊程及美食料理，詳見桃園跨族裔飲食文化產業官方網站(http://www.tyc-foodculture.tw/default)、魅力金三角粉絲團(https://www.facebook.com/zhongzhen.shoppingdistrict/)。



發稿單位：桃園市政府經濟發展局商業發展科聯絡人：廖振宏科長聯絡電話：(03)3322101 #5120-5124



訊息來源：桃園市政府經濟發展局



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