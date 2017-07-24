中新網7月24日電 據外媒報導，當地時間23日晚間，伊朗東南部發生5.4級地震，造成當地電力和通訊中斷。截至目前，未傳出地震造成人員傷亡的消息。

據報導，此次地震發生在晚22點左右，震中位於伊朗南部克爾曼省西爾希（Sirch）鎮附近，震源深度10公里。另據美國地質勘探局測定，此次地震震級5.2級，震源深度40.6公里。

地震發生后，震區的電力和通訊中斷，醫療人員和救援隊伍被派往當地。

伊朗位於眾多地質斷層上，地震頻發。由於伊朗部分地區建築物抗震能力較差，一些震級不高的地震有時也會造成重大損失。