對抗愛滋病毒人不如牛？美研究稱牛可速生抗體北京新浪網 (2017-07-24 08:12)
原標題：牛能快速產生廣泛中和抗體對抗HIV
科技日報華盛頓7月23日電 （記者劉海英）美國科學家在最新一期《自然》雜誌上撰文指出，牛在免疫接種后可快速產生對抗愛滋病病毒（HIV）的廣泛中和抗體。新發現不僅有助於HIV疫苗的設計，也為開發新的愛滋病防治手段提供了思路。
在HIV攜帶者中，約有10%到20%的人會自然產生針對這種病毒的廣泛中和抗體，但其通常只在感染兩年後才會出現。實驗顯示，這些抗體能阻止大多數HIV感染人類細胞，並保護動物模型不受感染。但迄今為止，科學家還無法促使人類免疫系統產生這類抗體。
此次，美國國家過敏和傳染病研究所（NIAID）、德克薩斯A&M大學、國際愛滋病疫苗倡議組織等機構科學家的研究表明，牛或許能幫助人類解決這一難題，其可在注射HIV免疫原后很短時間內產生抗體對抗HIV。在該項研究中，科學家們向4頭小牛注射了HIV免疫原——一種BG505 SOSIP三聚體，隨後查看它們的免疫反應。他們發現，在進行兩次注射后的35天至50天內，4頭牛的血液中便產生了針對HIV的廣泛中和抗體，其中一種被稱為NC-Cow1的抗體能中和約三分之二的HIV。
研究人員指出，雖然少數HIV感染者體內會產生廣泛中和抗體，但這些抗體都是在感染很長一段時間后產生，此時體內的病毒已進化到能抵制這些抗體了。而新研究表明，牛能在極短時間內產生廣泛中和抗體，並在與HIV的對抗中獲得優勢。雖然目前牛抗體還不太適合在人類中臨床使用，但弄清楚這種快速產生抗體的機制，對於抗艾疫苗的設計非常有用，也有助於開發新的愛滋病防治手段。
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