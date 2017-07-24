16歲IS新娘變狙擊手被抓或判死刑:我只想回家北京新浪網 (2017-07-24 11:45)
來源：海外網
海外網7月24日電 伊拉克光復了摩蘇爾後，在一藏匿處找到一名16歲白人少女，後來德國官方證實她就是一年前離家出走的失蹤少女溫策爾（Linda Wenzel），伊拉克政府指稱她加入IS后成為女狙擊手，目前仍遭到伊拉克軍拘留的溫策爾有可能會被判死刑，她表示，自己現在十分後悔加入IS，只想要回到家人的身邊，「我只想離開這裏，想擺脫戰爭，遠離武器和噪音，我只想回家」。
據悉，伊拉克政府軍在摩蘇爾舊城區的一條地道中，找到20多名來自國外的IS女戰士，其中一名就是來自德國的溫策爾，她被發現時臉色慘白、一臉驚恐地遭多名帶著笑臉的伊拉克兵包圍。除了溫策爾，女戰士里還有另外4名德國人現在也同是遭到關押中，當地政府指稱，她們都是屬於IS的恐怖分子，將有可能會被判處死刑，德國外交部目前拒絕對此指控提出回應。
據台灣「東森新聞雲」援引外媒消息，德國警方認為，溫策爾透過網路認識了效命於IS的男子，進而愛上對方前往摩蘇爾成為「聖戰士新娘」，她的母親認為她因為父母離異遭到打擊，才會被IS份子洗腦。德國多家媒體在巴格達一座軍事營區的醫院里訪問了溫策爾，她表示，「我只想離開這裏，想擺脫戰爭，遠離武器和噪音，我只想回家」。
早前的英國《都市報》報導稱，溫策爾原本住在德國柏林附近，跟家人一起加入當地的基督教會，學業成績非常優秀。但後來父母離婚，溫策爾突然有了繼父，就開始變得叛逆，也逐漸不上教會，並改接觸伊斯蘭教，不少同學都曾看見她在學校閱讀古蘭經。
信奉伊斯蘭教以後，溫策爾也在網路上認識了一名人在中東的IS男信徒，並和男子墜入愛河，最後更偷走母親的護照，私自離家搭飛機到土耳其，用瑪麗亞姆（ Mariam）的假名偷渡進入伊拉克，加入IS成為聖戰士新娘。（綜編/海外網 龐晟）
其他國際新聞更多國際新聞
編輯首推
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- 【CASIO Baby-G】耀眼亮彩甜心運動休閒腕錶-彩色x白(BA-112
- OBAKU 采麗時刻米蘭腕錶-海藍x玫瑰金
- 《DFhouse》雪糕經典半牛皮主管椅(全配)
- 【ic!berlin太陽眼鏡】水銀薄鋼墨鏡-銀腳-茶-藍(gefrome tr
- GUCCI 絲亮羊毛披巾(黑灰色)
- 【Delonghi】臻品型全自動咖啡機(ECAM 28.465.M)
- 【SHARP夏普】車用自動除菌離子產生器清淨機(紅) IG-GC2T
- Alviero Martini 義大利地圖包 束口斜側背水桶包(大)-地圖
- Abbott亞培 腎補納CS(未洗腎)237ml (24罐/箱)
- MG珍寶-三線智慧涼感-乳膠抗菌蜂巢獨立筒床墊-單人3.5尺
發燒雜誌更多
推薦好書更多
當媽媽不必完美•不一樣的德式教養練習：德國觸動台灣人的育兒智慧，讓媽媽與孩子靈魂相約的慢養甘苦談！
我好愛我的孩子， 但我不是完美的媽媽！ 慌張、挫敗、崩潰、自我質疑到醒覺， 從德國親...《詳全文》