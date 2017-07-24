來源：海外網

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海外網7月24日電 伊拉克光復了摩蘇爾後，在一藏匿處找到一名16歲白人少女，後來德國官方證實她就是一年前離家出走的失蹤少女溫策爾（Linda Wenzel），伊拉克政府指稱她加入IS后成為女狙擊手，目前仍遭到伊拉克軍拘留的溫策爾有可能會被判死刑，她表示，自己現在十分後悔加入IS，只想要回到家人的身邊，「我只想離開這裏，想擺脫戰爭，遠離武器和噪音，我只想回家」。

據悉，伊拉克政府軍在摩蘇爾舊城區的一條地道中，找到20多名來自國外的IS女戰士，其中一名就是來自德國的溫策爾，她被發現時臉色慘白、一臉驚恐地遭多名帶著笑臉的伊拉克兵包圍。除了溫策爾，女戰士里還有另外4名德國人現在也同是遭到關押中，當地政府指稱，她們都是屬於IS的恐怖分子，將有可能會被判處死刑，德國外交部目前拒絕對此指控提出回應。

據台灣「東森新聞雲」援引外媒消息，德國警方認為，溫策爾透過網路認識了效命於IS的男子，進而愛上對方前往摩蘇爾成為「聖戰士新娘」，她的母親認為她因為父母離異遭到打擊，才會被IS份子洗腦。德國多家媒體在巴格達一座軍事營區的醫院里訪問了溫策爾，她表示，「我只想離開這裏，想擺脫戰爭，遠離武器和噪音，我只想回家」。

早前的英國《都市報》報導稱，溫策爾原本住在德國柏林附近，跟家人一起加入當地的基督教會，學業成績非常優秀。但後來父母離婚，溫策爾突然有了繼父，就開始變得叛逆，也逐漸不上教會，並改接觸伊斯蘭教，不少同學都曾看見她在學校閱讀古蘭經。

信奉伊斯蘭教以後，溫策爾也在網路上認識了一名人在中東的IS男信徒，並和男子墜入愛河，最後更偷走母親的護照，私自離家搭飛機到土耳其，用瑪麗亞姆（ Mariam）的假名偷渡進入伊拉克，加入IS成為聖戰士新娘。（綜編/海外網 龐晟）