全美超激進的墮胎法可能即將誕生。俄勒岡州議會月初通過了一項新的墮胎法案，迫使公共及私人保險公司無條件資助被保險人墮胎。更驚悚的是，性別選擇及晚期墮胎幾乎都適用。

根據ABC新聞報導，美國墮胎普遍合法，在加州及紐約巿由稅金支持墮胎，只要符合州規定的條件都可進行。不過俄勒岡州眾議會月初推出超激進的HB 3391-B議案，強迫該州內的公共及私人健康保險，無條件提供婦女墮胎，包括危險性高的妊娠晚期墮胎、以及性別選擇性流程。對象包括該州居民以及沒有保險的移民者。

「這項議案代表，如果有孕婦說想要一個男孩，就可以因為肚子裡懷的寶寶是女生獲得墮胎的補助。不只如此，懷孕9個月的婦女也墮胎也是合法的。」保護胎兒生命組織ORTL執行董事阿特貝瑞（Gayle Atteberry）說，俄勒岡州擁有全美最「完整」的墮胎制度，不用告知相關家屬、也沒有反悔期，未成年青少女墮胎甚至不用通報父母。

阿特貝瑞表示，美國的墮胎事業背後有個龐大的經濟利益。拿俄勒岡州來說，每年已有200萬美元只用在墮胎補助，未來HB 3391-B法案若通過，每年還會再增加50萬美元，提供給那些沒有保險的移民者。他補充：「衛生局已經證實未來會提供近50萬美元補助流產了。」

提出HB 3391-B法案的民主黨議員不諱言地指出，該法案正是對川普政府的回擊，當時美國總統川普（Donald Trump）正在設法砍斷生育計劃聯盟的墮胎資金。「即使川普政府及共和黨員試圖剝奪生殖權利，但在這裡，我們將全面開放自由的墮胎環境，表達對川普的抗議。」

HB 3391-B雖然在共和黨參議員柯諾普（Tim Knopp）提出刪除激進墮胎規定的修正案下，最後參議會仍投票通過該議案，目前正等待州長布朗（Kate Brown）簽名生效。據悉，布朗是知名出櫃的雙性戀者，同時也是墮胎支持者。

1994年，俄勒岡州是全美第一個通過醫生協助安樂死法令的州，1997年起，另外五個州開始陸續開放安樂死。外界猜測，俄勒岡州的決策可能造成其他州跟風。（謝婷婷/綜合外電報導）