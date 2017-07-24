11-16歲兒少5成看過色情內容 英政府明年4月監管成人網站Kairos 風向新聞 (2017-07-24 10:49)
英國政府近日頒布新規定，要求數位經濟部加裝色情網站監管機制，避免18歲以下兒少接觸成人資訊，預計明年4月起強制執行。
據英國《每日電訊報》報導，英國議會日前通過新規定，增加「數位經濟法」（Digital Economy Act）的權力，色情網站須嚴格把關年齡認證，防止兒童接觸到成人色情資訊。數位經濟部長漢考克（Matt Hancock）也簽署了這項命令，並指定監管機構，可能交由英國電影分級委員會（British Board of Film Classification）負責。
漢考克表示，下週將正式向下議會發表書面聲明，正式啟動網路分級監管。「這意味著，在英國人享受網路自由的同時，同時也擁有世界最強兒童保護網路機制。」漢考克自信地說。
去年，英國預防虐待兒童協會（NSPCC）調查發現，11至16歲的年輕人有50%在網路上接觸過色情資訊；密德薩斯大學（Middlesex University）的研究則顯示，有四分之一未成年兒少，在他們11至12歲時就已經看過色情內容。
NSPCC發言人對此舉表示支持，並說：「長期觀看色情內容，嚴重破壞年輕人的行為及健康。」他同時也呼籲政府，直接設定18歲以下年輕人的上網安全帳戶，並加裝額外的監管機制，避免兒童在遊覽網頁時，不小心看到色情廣告資訊。
不過英國權利公開組織（Open Rights Group）執行長克洛克（Jim Killock）則反對該措施並警告政府，色情網路的資料庫若遭到駭客攻擊，可能會導致使用者資料外洩。漢考克則回應，保護兒童措施勢在必行，預計明年4月起開始實施。（艾以琳/綜合外電報導）
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