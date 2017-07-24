一名波蘭少女隨父母移民到英國，到了新學校遭到女同學霸凌。該少女被逼到在校內廁所上吊自殺。事發後無人聞問，直到90分鐘後才被人發現。

據英國《獨立報》報導，16歲的普日貝什（Dagmara Przybysz）2009年隨父母一同移居到英國康沃爾郡。擁有出眾外表的她，未來希望成為一名攝影師。願望還沒實現，去年5月普日貝什在校內廁所上吊自殺，期間有老師兩度巡邏，校方卻在90分鐘才發現，且當下沒有進行CPR直接叫救護家，引發普日貝什父母不滿。

普日貝什的媽媽表示，由於女兒長得很漂亮，所以異性緣還不錯。普日貝什也會和她分享人際關係的煩惱。「她常說自己在學校不開心，但也沒有多說細節。」普日貝什的叔叔也指出，侄女心情不好的時候會吃藥渡過。

後來，普日貝什的父母發現女兒的身上常有被毆打的傷痕跟瘀青。也有同學指出，10年級的幾個女學生對她說，要普日貝什回她的國家，她不屬於這裡。甚至罵她是「愚蠢的波蘭人」。

普日貝什死前的幾天，因為體育課表現不好遭到其他女同學的譏笑。她生氣地捶牆壁洩憤，讓自己受傷。普日貝什的男友表示，她聽到同學因為在體育課太認真，在背後批評她。而且在場的老師都知情，卻沒有阻止。

直到自殺當天，普日貝什的爸爸早上還接到女兒打來的哭訴電話說，自己再也無法待在學校，「當時我跟她說，等她放學後再回家討論。」沒想到竟是最後一次聽到女兒的聲音。（艾以琳／綜合外電報導）