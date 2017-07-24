震驚樂壇的消息！美國搖滾天團「聯合公園」才剛公開全新MV《Talking to Myself》，主唱查斯特（Chester Bennington）於美東時間20日，驚傳在加州帕洛斯維第斯莊園（Palos Verdes Estate）住家內上吊自殺，享年41歲。事發前一個月，查斯特的兒子才在馬克杯貼紙條，呼籲要爸爸要愛惜生命，還是不能阻止悲劇，讓粉絲感到不勝唏噓。

綜合外電報導，查斯特的屋子內並沒有任何打鬥痕跡，驗屍官辦公室主管艾里亞斯（Brian Elias）表示：「目前以可能是自殺案件來處理。」查斯特經歷過兩段婚姻，共育有6名小孩，長年以來都有藥物成癮的問題。

查斯特第2任妻子塔琳達（Talinda Bennington）上個月在推特貼出照片，11歲兒子的提勒（Tyler）在馬克杯上貼紙條，留言寫下：「老爸，今天就好好享受你的彩排，和你所做的一切事情，要愛生命，因為這是個『玻璃城堡』（《玻璃城堡》是查斯特作品之一）。」塔琳達看到兒子鼓勵老爸，還稱讚：「我們的提勒最棒了！」沒想到最後竟然以悲劇收場。

回顧查斯特的一生，早年身世坎坷，他自爆7歲那年遭1名比他年長的男子性侵，被強迫做不想做的事，自信遭到摧毀，他因害怕被人取笑隱忍長達6年，坦言一直有輕生念頭。

他痛心陳述：「我不想讓人認為我是同性戀，或我在說謊。」常陷入情緒低潮；到了11歲那年因為爸媽離婚，查斯特開始對酒精和藥物成癮，吸食大麻、更沉溺古柯鹼和安非他命。

加入聯合公園後，查斯特登上事業高峰，專輯銷售千萬，樂團也兩座葛萊美獎、五座全美音樂獎；2011年曾公開表示：「我不喝酒了，我現在非常清醒，過去我酗了六年的酒，但現在我已非過去的自己。」自殺的噩耗傳出後，團員麥可表示「震驚與心碎」，搖滾樂團共和世代（One Republic）推文「自殺是行走在人世間的惡魔」。（江呈亨／綜合報導）