土耳其今（21）日凌晨在土耳其與希臘交界的十二群島附近發生 芮氏規模6.7強震。震央位於西南部濱海休閒勝地馬麥里斯（Marmaris）附近海底，而這起地震引發小海嘯。目前已傳出在希臘已有2人死亡。

這場地震約於土耳其凌晨1點31分（台灣時間早上6點50分左右）發生。據美國地質中心（USGS）數據顯示，震央位在西南方沿海，距離博德魯姆市（Bodrum）南方12公里處、深度為10公里之淺層地震。該地震也引發小海嘯，不過當局表示只是地震引起的巨浪。

由於地震引起劇烈搖晃，在南部的希臘的羅德島及克里特島，也感受的到。有不少民眾回報感受到強烈搖晃，包括一次較長時間和一次時間較短的搖晃，也有民眾回報說感受到搖晃時間達25秒。地震時，土耳其有不少居民急忙從室內衝出尋找掩護。其中博德魯姆的國立醫院內，天花板被震至脫落，據報至少造成70人受傷。

從民眾發布的影像可看見，當地許多屋設坍塌、商店裡的物品也掉落一地。由於土耳其南部的海岸線是著名的渡假勝地，當時沙灘沿岸的旅館住滿了許多英國遊客。從畫面上可以看到，地震後人們衝出旅館，往高處避難。隨後海水從港口湧入，水深及踝。

省長表示地震未有造成重大破壞，僅數人受輕傷，部份地區停電。博德魯姆市長則表示，地震導致部一些舊樓出現輕微裂縫，另有部分古蹟坍塌受損。希臘科斯島（island of Kos）則傳出因一棟老舊建築物倒塌，有2位民眾被壓死，並造成數人受傷的消息。

今年以來，土耳其的愛琴海沿岸已發生數次強烈地震。今年六月，希臘的列斯伏斯島（Lesbos）也發生規模6.3地震，造成一人死亡超過15人受傷。（吳雯淇/綜合外電報導）