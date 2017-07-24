全球大學迎新會花招百出，且越玩越過分，不是充滿凌辱就是帶有色情意味，而重視學長學弟制的泰國學校，其迎新會更是誇張。過去有爆出有學姊逼迫變性新生當眾「脫上衣」、或者規定不認識的男女新生互相親吻以「快速增進感情。日前泰國瑪哈沙拉堪大學（มหาวิทยาลัยมหาสารคาม）爆出疑似迎新時，餵新生吃屎的事件後，後來又傳出該大學另一段迎新影片，學長學弟躺在地上互抓鳥，還讓男同學舔倒在奶頭上的煉乳，超A行為引起校方關注。

據泰國《matichon》報導，臉書粉絲團「Anti SOTUS」分享了一段大學迎新的影片，從影片中可看到，眾學長學弟脫去上衣平躺在地，除了將手放在隔壁同學的下體上外，還在胸部地方倒煉乳，然後讓他人來舔。只見舔煉乳的男同學尷尬的笑著，被舔的學生表情木訥，其他學生則站在前方嘻笑著。

影片流出後，有網友留言說「雖然我已經大學畢業了，但我還是不喜歡這種活動」、「校方應該要對這種事情負起責任」。瑪哈沙拉堪大學16日在臉書發文指出，已經從各方得知此項消息，將做進一步的調查，如果情況屬實，將一切按照規定對學生進行懲處。

據悉，泰國的學校非常重視學長學弟制度，會為剛入學的新生舉辦迎新活動，希望他們能迅速和高年級學生建立關係，及早適應學園生活。但這些迎新活動往往玩得太過份，讓新生心中留下陰影，校方應訂下相關規範，避免學生玩過火。（吳雯淇／綜合報導）