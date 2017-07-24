美國青年聖納斯塔索（Nick Santonastasso）因罹患罕病只剩下一隻手，不過他未灰心放棄，生性樂觀的他反而經常自拍趣味影片PO上網。最近聖納斯塔索迷上健身，也把鍛鍊的影片上傳到網路，激勵許多網友。

據ABC新聞報導，來自美國新澤西州的聖納斯塔索，天生患有漢哈特氏綜合症（Hanhart syndrome），他沒有雙腳，也只剩下一隻殘缺的左手。不過嚴重殘疾並沒有打倒聖納斯塔索，生性樂觀的他不介意他人眼光，還經常出入公共場合，拍攝一些惡作劇的趣味影片自娛娛人。

聖納斯塔索幾乎熱愛各類運動，他喜歡健身、跳舞，滑板也玩得嚇嚇叫，堅信自己沒有什麼做不到的事。最近迷上健身的他，訓練後也大有展獲。聖納斯塔索在教練的指導下，能帥氣地用單手舉起鐵餅、推動69公斤的輪胎。他表示：「雖然一開始是憑著整人影片竄紅，不過我想成為一個勵志講師或是健美模特兒。」希望能以自身經歷，傳遞正面能量給其他人。

僅管漢哈特氏綜合症患者的存活率只有30%，目前全球有12名患者，存活到現在僅剩8名，聖納斯塔索是其中一位。不過他仍不在意地說：「疾病只影響我的四肢，我的身體很健康。」（艾以琳/綜合外電報導）