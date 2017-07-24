日本對於性犯罪嚴懲的刑法改正案，將法定懲役年限往上提升等進行修正，在6月16日通過後，於7月13日正式實施，不過修正內容大多都是僅限女性部分，男姓被害者反而不在此限。但隨著男性受害者案件逐年增多，於是有學者提議，應在修正的刑法條文中，從原本的被害者「女子」改成「人」。

據《西日本新聞報導》2015年夏天，關西一所大學的諮詢室中，大學4年級的小田雅人（假名）求助精神科醫生，表示「自己被好友性侵了。」這名加害者是小田雅人認識12年的男性好友。去年某天小田雅人跟該位友人以及一位女性朋友，一起出外旅行，沒想到在晚上小田雅人就被好友撫摸身體，雖然小田雅人出聲抗議，但是反而被對方毆打，並且強迫他幫其口交。

隔了沒多久，好友以道歉及順便幫小田雅人慶生為由生，邀請他出外吃飯，但對方竟要性侵他。因想到上次被毆打的恐怖經驗，所以根本不敢抵抗，竟被性侵得逞。當天晚上，小田雅人在極為沮喪的情況下還寫了份遺書。

在沒辦法跟家人吐露實情的狀況下，小田雅人只好在推特上抒發心情，經由友人建議，他至性暴力被害者支援中心進行諮詢，該中心建議他報警，並且先到醫院驗傷取得診斷書。但由於害怕家人知道，小田雅人在案發後5天後，不得已的轉而向大學精神科求助。

目前日本政府設立的性暴力被害者支援中心，對女性受害者的處理經驗較豐富，但是卻缺乏對男性受害者之相關應對措施。小田雅人認為，這次刑法所做的修正，只是在「加害者是男性，被害者是女性」這點，他說：「像我這種恐懼到夜晚無法入眠的受害男性，希望有個可以仰賴的機關，並且讓加害者有所懲處，所以希望刑法的改正，可以注重在男性受害者權益及服務。

美國柯蓋特大學的男歷史教授，雷曼．道格拉斯（RaymondDouglas），透漏他30年前被性侵的心聲，雖然性侵受害者中，女性仍然超出男性，但是男性也占了相當一部分，就全球局勢來看，大約每7起性侵案中就有1起受害者是男性。

他表示大部分男性受害者們，並不知道怎麼去去描述他們遭受性侵的經歷。而許多男性受害者被貼上了恥辱的標簽，因為他們無法保護自己免遭性侵。他鼓勵男性受害者應鼓起勇氣道出真相，讓世人意識到這問題的嚴重性，相關單位才會做出應對措施。（吳雯淇/綜合外電報導）