香港一項最新調查發現，有超過七成少女發生性行為時不用保險套，而主要原因為相信自己為伴侶唯一。專家提醒，性行為本身已是高風險，年輕人應思考是否能應付可能發生之後果，再決定是否發生性行為。

公益團體「關懷愛滋」去年4月至今年3月，以問卷調查195位曾到該機構接受性健康檢查的15至25歲女性，結果發現，分別有84%與男友、78%與固定性伴侶及71%與非固定伴侶發生性行為時，不使用保險套；接受性病檢查的137人中有22人染病，其中21人感染衣原體，1人感染淋病。

分析顯示，少女不戴套原因，多與伴侶有關，包括對方要求不戴套、不想破壞氣氛、覺得不戴套關係更親密等。該機構「社群研究及青少年團隊」項目經理何冠雄指出，這些少女還會有體外射精、安全期性行為就能預防性病及懷孕的謬誤；而16%少女感染性病，較全香港衣原體感染率的1.4%高出很多。

該機構「青少年團隊」高級預防主任鍾詩韻表示，男女朋友間不戴套比例最高，與「關係上的信任」有關，例如相信自己是唯一伴侶；同時許多少女因男友不想戴套，女方也不想破壞關係而眼強自己接受。鍾詩韻強調，性行為本身已是高風險。何冠雄補充，建議少女要預先講明自己底線，「穿著衣服時就要說好」。

不過有人認為，近年來全球都在宣導戴保險套＝安全性行為之觀念，而鮮少提及其並非避免感染性病及懷孕之金鐘罩，恐有讓年輕人有發生性行為沒什麼，只要戴套就好的觀念。另外，以國中小階段的少女來說，子宮頸組織細胞還未發育成熟，對各種異物的抵抗能力比較弱易導致病變，少女身體其實還沒有預備好發生性行為。因此除了宣揚安全性行為，更應該加強推廣避免婚前性行為之好處，增進年輕人思辨判斷的能力，以做出對自己最有益處之決定。（吳雯淇/綜合外電報導）