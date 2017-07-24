港84%少女做愛不戴套 專家：性行為本身已是高風險Kairos 風向新聞 (2017-07-24 11:06)
香港一項最新調查發現，有超過七成少女發生性行為時不用保險套，而主要原因為相信自己為伴侶唯一。專家提醒，性行為本身已是高風險，年輕人應思考是否能應付可能發生之後果，再決定是否發生性行為。
公益團體「關懷愛滋」去年4月至今年3月，以問卷調查195位曾到該機構接受性健康檢查的15至25歲女性，結果發現，分別有84%與男友、78%與固定性伴侶及71%與非固定伴侶發生性行為時，不使用保險套；接受性病檢查的137人中有22人染病，其中21人感染衣原體，1人感染淋病。
分析顯示，少女不戴套原因，多與伴侶有關，包括對方要求不戴套、不想破壞氣氛、覺得不戴套關係更親密等。該機構「社群研究及青少年團隊」項目經理何冠雄指出，這些少女還會有體外射精、安全期性行為就能預防性病及懷孕的謬誤；而16%少女感染性病，較全香港衣原體感染率的1.4%高出很多。
該機構「青少年團隊」高級預防主任鍾詩韻表示，男女朋友間不戴套比例最高，與「關係上的信任」有關，例如相信自己是唯一伴侶；同時許多少女因男友不想戴套，女方也不想破壞關係而眼強自己接受。鍾詩韻強調，性行為本身已是高風險。何冠雄補充，建議少女要預先講明自己底線，「穿著衣服時就要說好」。
不過有人認為，近年來全球都在宣導戴保險套＝安全性行為之觀念，而鮮少提及其並非避免感染性病及懷孕之金鐘罩，恐有讓年輕人有發生性行為沒什麼，只要戴套就好的觀念。另外，以國中小階段的少女來說，子宮頸組織細胞還未發育成熟，對各種異物的抵抗能力比較弱易導致病變，少女身體其實還沒有預備好發生性行為。因此除了宣揚安全性行為，更應該加強推廣避免婚前性行為之好處，增進年輕人思辨判斷的能力，以做出對自己最有益處之決定。（吳雯淇/綜合外電報導）
其他國際新聞更多國際新聞
編輯首推
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- AT HOME-約瑟夫5尺淺胡桃雙人床(不含床墊)
- 【SEIKO 精工】Sportura 白色戀人優雅人動電能腕錶(白色/37
- 【雅紅珠寶】招財貔貅印章天然冰種翡翠項鍊-印章兩用
- BOBSON 女款熱感IN小直筒牛仔褲(藍52)
- 【YAHO 耀宏 海夫】YH304 電動昇降護理床（3馬達）
- 買就送好禮↗【ZEBOT智小兔】負離子掃地機器人吸塵器(純吸版
- Sleep Quality 天絲釋壓10cm記憶床墊-單人加大3.5尺
- SEIKO CS系列 羅馬小天使鏤空機械時尚女性腕錶-銀-4R38-00Z
- 日本Hanna Hula-棉花糖二用媽媽包/空氣包(洋裝藍)
- Bath & Bloom 蝶舞四季繽紛擴香精大禮盒300ML-10月神秘
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
就算９成的人不看好，更不能讓剩下的１成失望
近年一連拿下電視、廣播金鐘獎最佳主持人，加上和藝人陳嘉樺（Ella）搭檔主持去年金馬...《詳全文》
推薦好書更多
當媽媽不必完美•不一樣的德式教養練習：德國觸動台灣人的育兒智慧，讓媽媽與孩子靈魂相約的慢養甘苦談！
我好愛我的孩子， 但我不是完美的媽媽！ 慌張、挫敗、崩潰、自我質疑到醒覺， 從德國親...《詳全文》