眾所周知，年輕人就是愛跟隨流行，隨著近幾年性別認同議題在國際燒得火熱，澳洲精神科醫生擔憂的表示：「兒童認為變性是很酷、很時尚的事」，也有人認為變性可讓他們改變人生。醫生表示，大部分青少年人只是經歷青春期的階段，性別焦慮感特別強烈，到成年時期這焦慮會自然消失。

根據《Life Site News》報導，澳洲精神科醫生史蒂芬．斯蒂斯（Stephen Stathis）於布里斯班的澳大利亞女王奇倫托兒童醫院（Brisbane’s Lady Cilento Children’s Hospital）開設了性別診所，負責診斷性別不安症（Gender Dysphoria）。他表示，許多年輕人企圖變性，以求脫穎而出。史蒂芬表示有許多來求診的年輕人對他說：「史蒂夫醫生，我想變性，這是現在最新的潮流」。

史蒂芬表示，也有人認為變性能解決所有問題。其中，有許多女孩因為遭受性虐待則認為變性後就可避免被性侵。也有些人認為變性能讓他們的生活會變得更好。史蒂芬表示，大多數有性別不安症的孩子，他們希望以青春期荷爾蒙阻斷劑（puberty-blocking hormones）或激素治療以達成他們想要變性的願望。

然而，史蒂芬表示，大多數的孩子其實只是經歷青春期的階段，性別焦慮感特別強烈，但在步入成年，這焦慮感就會逐漸消失。由於性別焦慮通常是暫時性的，而荷爾蒙阻斷劑卻會導致永久性損傷，必須經過多方評估才能做出正確判斷。另外，他拒絕有人把「跨性別」視為健康，跨性別是種精神疾病，就像「你可以把橡膠手套放在狗的頭上，並在其尾巴綁上一個雞毛毯子，但是不可能將狗變成一隻雞」。因此他奉勸有變性慾望的青少年先去找精神科醫生求助，以免做出錯誤決定誤終身。（吳雯淇/綜合外電報導）