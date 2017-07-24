朴槿惠獄警攙扶下出庭受審 露受審以來首次笑容北京新浪網 (2017-07-24 10:39)
來源：海外網
海外網7月24日電 據韓媒報導，當地時間24日上午，韓國前總統朴槿惠前往首爾中央地方法院，參加「親信干政」案第41次公審。
押送車抵達法院后，朴槿惠抓著女獄警的手下車，並在獄警攙扶下向法院走去。腳上的涼鞋與此前無異。這次出現，她不僅神情較為放鬆，還再次面露微笑。
而在21日參加庭審時，朴槿惠也曾因為罕見的笑容備受媒體關注。據韓媒報導，21日上午，朴槿惠乘押送車輛抵達法院，下車后露出大方笑容，自她受審以來，這樣的笑容尚屬首次。報導稱，朴槿惠在與獄警說笑，但從照片來看，獄警神情嚴肅。（編譯/海外網 劉強）
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