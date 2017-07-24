歐美央行高鴿 美創新科技持續吸引資金NOWnews今日新聞 (2017-07-24 11:28)
歐洲央行上周宣布，維持當前利率水準與 QE 購債規模不變，再加上美國聯準會主席葉倫近日重申「緩步升息」的論調，全球金融市場沉浸在寬鬆環境中。法人指出，下半年資金動能無虞，仍將往風險性資產靠攏，而美股為創新成長源頭，將持續吸引資金。尤其，微軟、谷歌母公司 Alphabet 、臉書將在近日陸續發布財報，如表現優於市場預期，可望吸引更多資金湧入，帶動美股下半年多頭行情。
歐洲央行上周四（ 20 日）發布最新貨幣政策，維持鴿派措辭。而美國聯準會預計在本周四公布 7 月政策聲明，由於主席葉倫已在月初重申緩步升息的基調，預料會後結果不會出現太大變化。
第一金全球 FinTech 金融科技基金經理人唐祖蔭表示，歐美兩大央行同出一氣，維持現行利率水準不變，儘管 9 月過後，美國可能開始縮減資產負債表、歐洲擬減少購債規模，但都是偏向溫和的手段，因此市場仍以正面看待，致使 VIX 波動率指數回落 10 以下的低檔位置。
唐祖蔭認為，下半年金融市場仍將沉浸在寬鬆的氛圍當中，資金動能無虞，再加上低利率環境短時間內不易改變，資金還是會不斷流向風險性資產。而考量多數資產價格已經偏高，需要更好的財報獲利數字輔佐，推升股價向上，因此投資人多採「選股不選市」，聚焦具有成長動能的股票。
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