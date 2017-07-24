▲企業對於今年所收到的新鮮人履歷，滿意度僅有 46.6 分，深究其低分原因為履歷不完整。（圖／NOWnews資料照）

根據人力銀行統計，企業對於今（ 2017 ）年所收到的新鮮人履歷，滿意度僅有 46.6 分，深究其低分原因為履歷不完整，在複選情況下，逾 5 成企業認為新鮮人基本資料不完整、 4 成則指出求職者未附照片。另外，調查也列出「 5 大 NG 履歷照」，包括裝可愛、生活照、自拍照等。

根據 yes123 求職網的調查顯示，今年曾收到新鮮人履歷的企業平均對履歷表的滿意度僅有 46.6 分，略低於去年的 47.3 分。在複選情況下，企業對於履歷不滿意的地方分別為：「個人基本資料不完整」（ 50.5% ）、「應徵不同職缺，都是同一封履歷，連應徵項目也沒改」（ 42.1% ），以及「未附照片」（ 40.6% ），還有「未附自傳」（ 36.6% ）、「履歷內容出現錯字」（ 26.2% ）。

調查也發現，高達 9 成 3 的公司表示，新鮮人如果「有附照片」的話，「會優先考慮」通知面試。不過，企業對於履歷照仍有一定標準，調查也列出「 5 大 NG 履歷照」，包括「拍照時，裝可愛的表情」（ 44.2% ）、「非大頭照，改放全身生活照」（ 41.9% ）、「用手機自拍，臉部不清楚」（ 40.7% ），以及「照片背景複雜，干擾主體本人」（ 26.7% ）、「放沙龍藝術照」（ 23.3% ）。



觀察前述結果， yes123 求職網發言人楊宗斌認為，企業除了「首重」履歷完整度，在尚未正式聯繫接觸前，更希望能先看到求職者的照片與自傳，他也建議求職者在履歷照上要以正式且臉部清晰的照片為主，盡量少拿自拍照。