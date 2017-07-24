親子時尚／放暑假！達人：夏日小孩外出穿搭別忘這一點NOWnews今日新聞 (2017-07-24 11:48)
暑假開始啦！整整兩個月的假期，家長還在為小朋友去處傷腦筋嗎? 與其待在冷氣房裡玩手機，不如帶小孩出門活動活動、放放風，大人小孩都愛的親子遊樂園或國外主題樂園，像是大阪環球影城小小兵樂園、名古屋樂高樂園，都是不錯選擇，但是帶孩子出門穿搭上有哪些需要注意的地方呢？
小孩穿搭（圖／Benetton Kids ）
小孩穿搭（圖／Benetton Kids ）
時尚達人方碩蔚建議爸媽們，暑假太陽正毒辣，大人小孩長時間待在戶外應更注意穿搭，尤其小朋友的皮膚較為脆弱，應做好萬全防曬，避免曬成大、小黑人，中暑更是得不償失，夏天陽光毒辣辣，小朋友在陽光下瘋玩一整天，家長也要陪曬一整天，從小開始注重防曬，可降低皮膚癌發生率一倍以上，且紫外線會穿透面料刺激皮膚，造成孩子不是。
另外，當熱氣在肌膚表面不斷累積，便容易中暑，也會讓皮膚敏感的家長及小朋友身體紅、腫、癢，因此也可選擇有良好吸濕排汗的機能面料，避免汗液黏著皮膚，誘發汗斑、汗疹，甚至毛囊炎等疾病，最好選擇可抗紫外線的衣服，降低曬傷風險，再加一件輕薄的抗UV機能外套，幫助肌膚降溫，有效防治陽光傷害。方碩蔚提醒爸媽們出門前千萬要做好把關。
出外別忘記防曬外套（圖／山頂鳥 ）
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