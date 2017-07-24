▲趙薇25年前（右）跑龍套照曝光。（圖／翻攝自新浪娛樂 , 2017.07.24）

現年41歲的大陸影星趙薇主演多部電影，從影代表作甚多，曾拿過大陸百花獎、香港金像獎影后， 讓她與周迅、章子怡等人平起平坐。但影后也有過去，日前她一系列跑龍套舊照被人翻出，25年前的趙薇尚未走紅，臉上稚氣未脫，也讓網友熱捧：「真的好清純。」

大陸影星趙薇於1998年於連續劇《還珠格格》中飾演「小燕子」一角從此星路大開，讓她紅遍兩岸三地，成為第一個流行文化偶像，更以此拿下中國電視金鷹獎最佳女主角。數年後推出《還珠格格》續集，趙薇於片中再當女主角，仍開出超高收視率。近年趙薇更演而優則導，同時跨足音樂圈，影視、音樂雙棲。但影后也有過去，近日網路上則流傳一系列趙薇25年前的跑龍套照， 1994年《畫魂》是趙薇的第一部電影作品，推知照片時間點約莫落在1992年、《畫魂》之前，當時趙薇只有16歲，即便外貌生澀稚嫩，雙眼卻靈氣逼人。系列照一出也被網友熱捧，「趙薇還是以前好看。」、「真的好清純。」、「現在的明星就像生產線出來的一樣，當年的趙薇眼睛會說話。」

▲趙薇25年前跑龍套照曝光。（圖／翻攝自新浪娛樂 , 2017.07.24）

▲趙薇25年前跑龍套照曝光。（圖／翻攝自新浪娛樂 , 2017.07.24）