鄭麗君出席文化科技論壇中央社 (2017-07-24 12:10)
文化部長鄭麗君（圖）與科技部長陳良基24日在台北出席文化科技論壇，針對文化與科技層面進行討論。中央社記者吳家昇攝 106年7月24日
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