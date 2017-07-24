陳良基出席文化科技論壇中央社 (2017-07-24 12:10)
科技部長陳良基（圖）與文化部長鄭麗君24日在台北出席文化科技論壇，針對文化與科技層面進行討論。中央社記者吳家昇攝 106年7月24日
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