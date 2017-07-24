寶萊塢女星注重維持身材中央社 (2017-07-24 12:10)
印度婦女出嫁後多數因傳宗接代壓力，產後發福，只有寶萊塢女明星因為工作需要，較注意維持身材。（資料照片）中央社記者康世人孟買攝 106年7月24日
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