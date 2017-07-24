印度婦女一出生 就被傳統觀念所束縛中央社 (2017-07-24 12:10)
印度婦女被傳統觀念所束縛，一出生就是等著出嫁為夫家生孩子傳宗接代。圖為一群年輕女性在新德里讓婦人編髮辮。（資料照片）中央社記者康世人新德里攝 106年7月24日
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